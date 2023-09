SPD erfreut über Förderung für Klimaschutzmanager

Teilen

Die SPD-Fraktion in Bad Vilbel zeigt sich erfreut über die jüngste Förderzusage des Bundes, die in der Verwaltung eingegangen ist. Die Einführung der Stabsstelle Klima und Umwelt sowie die Implementierung eines umfassenden Klimamanagements stellten einen bedeutenden Schritt dar, um die Ziele des Koalitionsvertrages zwischen der CDU und der SPD zu realisieren, heißt es in der Mitteilung.

„Wir sind uns innerhalb der Koalition einig, dass der Klimaschutz bereits auf kommunaler Ebene aktiv angegangen werden muss“, erklärt Mirjam Fuhrmann, die Fraktionsvorsitzende der SPD. „Ein umfassendes Klimaschutzmanagement ist dabei unerlässlich.“ Die ersten Maßnahmen wurden bereits mit der Einrichtung der Stabsstelle Klima und Umwelt umgesetzt. Allerdings hätte sich die SPD-Fraktion eine schnellere Besetzung der Position des Klimaschutzmanagers oder der Klimaschutzmanagerin gewünscht. „Leider lag dieser Zeitpunkt nicht in den Händen der Stadtverwaltung. Die Bearbeitung des Förderantrages hat mehr Zeit in Anspruch genommen als zunächst kommuniziert“, sagt Fuhrmann.

Die Tatsache, dass zahlreiche Bewerbungen für die ausgeschriebene Stelle eingegangen seien, erfülle die Sozialdemokraten mit Zufriedenheit. „Die Koalition wird die Stabsstelle Klima und Umwelt definitiv in jeder erforderlichen Weise unterstützen“, sagt Fuhrmann.

Für die SPD sei es von besonderer Bedeutung, dass das zukünftige Klimaschutzmanagement als Instrument angesehen werde, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Die Bevölkerung solle davon überzeugt werden, dass durch zahlreiche Maßnahmen, die nicht unbedingt Verzicht bedeute, ein erheblicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden kann. „Die Intention der Koalition besteht darin, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, aufzuklären und gemeinsam auf Augenhöhe die richtigen Schritte zu unternehmen“, sagt Carsten Hauer, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. red