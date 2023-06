Skurril-komische Revue in der Wasserburg

Bei der Burgfestspielen in Bad Vilbel steht mit „Ewig jung“ eine Wiederaufnahme auf dem Spielplan - in Szene gesetzt in diesem Jahr von Regisseurin Sonja Geiger. Die öffentliche Generalprobe des Stücks findet am morgigen Donnerstag, 8. Juni, um 20.15 Uhr statt, die Premiere dann am Freitag, 9. Juni, ebenfalls um 20.15 Uhr.

Die musikalische Komödie von Eric Gedeon ist eine skurril-komische Revue über ein Schauspielensemble im Altersheim. Die früheren Rollen werden noch einmal durchgespielt und weder Krückstock noch Prothese hindern die innerlich Junggebliebenen zu „Born to be wild“ oder „Sex Bomb“ abzurocken. So viel Überlebensmut lässt auch die kindischen Mitklatschrituale und boshaften Kommentare der strengen Krankenschwester verpuffen.

Im vergangenen Jahr hieß es über das Stück: „Die im wirklichen Leben weitaus jüngeren Darsteller verwandeln sich - auch dank der Choreografie (Kerstin Ried) - in eine exaltierte Ansammlung von Menschen mit zerknitterten Gesichtern, diversen Gebrechen und Marotten. Aber sie strahlen so viel Lebenslust aus, dass man mit ihnen lacht, mit ihnen trauert über vergangene Jugend und Liebe und mit ihnen rockt und summt und singt.“

Informationen zu den Aufführungen und Tickets bei den Burgfestspielen gibt es unter www.kultur-bad-vilbel.de oder im Kartenbüro, Klaus-Havenstein-Weg 1, 0 61 01/55 94 55. red