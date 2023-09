Sicherheitsberater für den Hessentag 2025 gefunden

Der Hessentag im Juni 2025 in Bad Vilbel liegt für viele noch in weiter Ferne; anders aber für die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der Planung beteiligt sind. Für sie ist der Hessentag schon heute Teil ihres Arbeitsalltags. „Das Planungsteam rund um den Hessentag wächst immer weiter, weshalb die Lenkungsgruppe nun, nach erfolgter Ausschreibung und Beauftragung durch den Magistrat, das Ingenieurbüro für Veranstaltungssicherheit „Groskopf Consulting“ mit an Bord begrüßen konnte“, so Claus-Günther Kunzmann, Hessentagsbeauftragter der Stadt Bad Vilbel.

Bei der Auftaktveranstaltung im Rathaus wurden die weiteren Schritte für die Erstellung eines Sicherheitskonzeptes abgestimmt, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Von „Groskopf Consulting“ werde, neben dem Inhaber, Jens Groskopf, Benedikt Held Projektleiter als der Stadt Bad Vilbel zur Verfügung stehen. Sein Team besteht aus Projektmanagern, Koordinierungspersonen und Zeichnern.

Die Firma könne bereits auf einige Referenzen von Großveranstaltungen zurückgreifen. Das Unternehmen war bereits unter anderem als sicherheitstechnische Beratungsfirma des Hamburger Hafengeburtstages tätig.

Mit der Beauftragung des Sicherheitsberaters startet die Vorbereitung des Projekts Hessentag 2025 in eine weitere Phase. Im Sicherheitskonzept greifen verschiedene Bereiche wie Flächenmanagement, Verkehr, Kommunikation, Brandschutz oder Besucherlenkung ineinander und bilden einen wichtigen Teil des Sicherheitskonzeptes. Die einzelnen Themenschwerpunkte werden in den Arbeitskreisen einfließen und somit die geplanten Projekte vernetzen, sagt Kunzmann abschließend. red