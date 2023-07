Selbstbestimmt, aktiv und mobil leben

Bad Vilbel - Älter werden heute, Hilfen bei Beeinträchtigungen - selbstbestimmt, mobil, aktiv“: Dies möchten über 40 Ausstellende und Vortragende der Messe „Vil-bella Vita“ ihren Besucherinnen und Besuchern in Aussicht stellen. Am Samstag, 15. Juli, zwischen 11 und 17 Uhr können sich alle Interessierten im Kultur- und Sportforum Dortelweil rund um das Thema Älterwerden informieren.

Das Organisationsteam ist nach eigenen Angaben eine private Initiativgruppe, bestehend aus Dieter Richardt als Vorsitzender, Hilke Bender und Hajo Prassel. Sie organisieren die Messe in rein ehrenamtlicher Eigenregie. Daher handele es sich auch nicht um eine Verkaufsmesse. Das Highlight der vergangenen Messen, der sogenannte Altersanzug sei eingeplant. Dieser sei so konzipiert, dass er sämtliche Beeinträchtigungen für den Tragenden simuliert. Es ist der Initiativgruppe nach eigenen Angaben wichtig, das Bewusstsein im Hinblick auf das Älterwerden, auf mögliche Beeinträchtigungen und auch im Hinblick auf das Thema Barrierefreiheit zu erweitern und Betroffenen als auch allen anderen Interessenten aufzuzeigen, welche Präventionsmöglichkeiten es gibt oder an welche Stellen oder Firmen man sich wenden kann.

Durch die Unterstützung der Stadt und einiger Sponsoren sei es auch dieses Jahr wieder möglich, die gesamte Fläche des Kultur- und Sportforums zu nutzen. Zusätzlich zur Messe seien zahlreiche Vorträge vorgesehen. Es wird ein Fahrdienst eingerichtet, der von der AWO und dem Seniorenbeirat angeboten wird. Anmeldungen unter Tel. 01 52/54 24 23 86. red