„Schule macht Kultur“

René Di Rienzo bestreitet den Auftakt. red © Red

Die Schulgemeinde der John-F.-Kennedy-Schule hat sich etwas Neues einfallen lassen: Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerschaft veranstalten „Schule macht Kultur“ und etablieren dabei ihre Schule als kulturellen Veranstaltungsort, heißt es in der Ankündigung. Dabei engagiert die Schule jedes Jahr einen Künstler, der auf der Mensabühne oder in der Bücherei sein Programm spielt.

Das können Lesungen, Konzerte oder Comedy sein. Ganz normale öffentliche Veranstaltungen für jeden also. Allerdings mit einem Unterschied, denn die Veranstaltungen werden mit der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern organisiert: Bühne, Technik, Licht, Ton, Catering und alles was dazugehört.

Der Auftakt zu „Schule macht Kultur“ findet am Samstag, 3. Juni, um 18 Uhr mit einem Vilbeler Künstler statt, der gleichzeitig auch Lehrer an der Kennedy ist. Musiker René Di Rienzo spielt und singt sein Programm „Udo Jürgens Schattenlieder“. Ein Konzert, bei dem Lieder im Mittelpunkt stehen, die im Schatten der großen Hits von Udo Jürgens standen. Die „Aktion Hessen hilft“ habe mit Ministerpräsident Boris Rhein als Schirmherr ihre Unterstützung zugesagt. Der Spendenzweck wird am Abend von der „Aktion Hessen hilft“ bekannt gegeben.

Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen gebe es die Möglichkeit, sich online und gratis Tickets zu sichern und zu Hause auszudrucken. Bis 17.30 Uhr haben dann alle Ticketbesitzer garantierten Einlass. Für Kurzentschlossene gebe es ein Kartenkontingent am Abendeinlass. Tickets gibt es bei eventfrog.de. red