Sauber für das Frühjahr

Bad Vilbel - Im Zuge der Attraktivierung der Frankfurter Straße wurden nach Angaben der Stadt an geeigneten Stellen Plätze geschaffen, die die Aufenthaltsqualität in diesen Bereichen erhöhen sollen. „So geschehen an der Baugasse sowie am Grünen Weg. Damit die Plätze diese Funktion auch weiterhin erfüllen können, werden sie nun auf Vordermann gebracht und damit auch fit für die anstehende Frühjahrs- und Sommersaison gemacht“, teilt die Stadt mit.

An beiden Plätzen werde das bestehende Mobiliar abgebaut, damit es aufgearbeitet werden könne. Für etwa eine Woche werden dafür die Plätze gesperrt. Dann finden auch auf den Plätzen selbst Arbeiten statt. So würden sie gereinigt und die Fugen werden wieder verfüllt. „Es ist wichtig, dass wir die Plätze regelmäßig säubern, das Mobiliar warten und mit Verfugungen und weiteren kleineren Maßnahmen die Attraktivität der Plätze nachhaltig sichern. Die Attraktivierung der Frankfurter Straße samt der Platzgestaltung soll natürlich einen dauerhaften Effekt haben, weshalb solche regelmäßigen Überprüfungen und Maßnahmen unabdingbar sind“, erklärt Bürgermeister Sebastian Wysocki.

Stattfinden werde die Maßnahme in der Woche nach Ostern ab dem 11. April. Gut eine Woche würden die Arbeiten andauern. Im Anschluss werde das aufgearbeitete Mobiliar dann wieder auf die Plätze gestellt und diese könnten danach vollumfänglich genutzt werden. Da für die Arbeiten beide Platzbereiche gesperrt werden müssen, ist der Bücherschrank an der Baugasse in dieser Zeit nicht zugänglich, heißt es in der Mitteilung abschließend. red