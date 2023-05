Sandhasen laden zum Fest in den Stadtwald

Mancherorts sei am Vatertag nicht das Feiern im Familienkreis wesentlichstes Kennzeichen, sondern die Lokaltour in feuchtfröhlicher Runde. Nicht so in der Quellen- und Festspielstadt Bad Vilbel. Schon seit über 50 Jahren sei der Vaddertag im Vilbeler Wald ein Familientag, schreiben die Fidelen Sandhasen. Jedes Jahr zieht diese Veranstaltung am Himmelfahrtstag Tausende Menschen - und nicht nur aus Bad Vilbel - in den Bad Vilbeler Wald zum ehemaligen Schießplatz (Verlängerung Ritterstraße).

Schon Tage vor dem Fest bereiten sich die Helfer des 1. Bad Vilbeler Karneval Verein Fidele Sandhasen auf das Großereignis vor. Der Wettergott meint es in der Regel mit den Sandhasen und den Gästen gut. Und sollte es mal leicht nieseln, sorgen die großen dicht gewachsenen Bäume für Schutz.

So werden auch dieses Jahr die Fidelen Sandhasen mit einem reichhaltigen Angebot gegen Hunger und Durst im Vilbeler Wald ab 11 Uhr auf ihre Gäste warten. Eine Bad Vilbeler Spezialität, die Kuchelobbe, werden angeboten. Für Unterhaltung sorgt die S.A.M.M.-Band, die ein reichhaltiges Repertoire bietet. Für die Kleinen stehen ein Karussell, eine Schießbude für die etwas älteren Besucher und ein Süßwarenstand zur Verfügung. Ein Crêpes-Wagen und ein Weinstand runden das Angebot ab. Auch die Erbsensuppe aus der „Gulaschkanone“ werde es wieder geben. Etwa um 17.30 Uhr soll das Fest ausklingen, heißt es abschließend. red