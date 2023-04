Rundgang für Neugierige

Am kommenden Samstag, 22. April, lädt der Verein für Geschichte und Heimatpflege um 17 Uhr zu einem Stadtrundgang für Neugierige ein. Dieser Rundgang biete sich für all diejenigen an, die einen etwas tieferen Blick hinter die Kulissen der Bad Vilbeler Stadtgeschichte werfen möchten, heißt es in der Einladung. Der Weg führt durch den historischen Kern der Stadt, dabei stehen die wichtigsten geschichtlichen „Highlights“ der Innenstadt von Bad Vilbel auf dem Programm:

Alte Mühle, Carl-Brod-Haus, Historisches Rathaus, Wasserburg und viele mehr.

Und dazu werden nicht nur die folgenden Fragen angesprochen: Wann weilten die Römer in Vilbel und was wollten sie hier? Wie, wann und warum entstand die Wasserburg? Weshalb war an der Niddabrücke eine Zollstation errichtet? Wer sind die Pioniere des Vilbeler Mineralwassers? Und vieles mehr.

Die Teilnahme kostet pro Person fünf Euro, Schüler/Studierende zahlen die Hälfte, Kinder unter zehn Jahren können kostenlos teilnehmen. Treffpunkt ist das Brunnen- und Bädermuseum (Marktplatz 3).

Am kommenden Sonntag, 23. April, wird zusätzlich eine kostenlose Führung durch das Brunnen- und Bädermuseum angeboten. Peter Schöttner werde sachkundig und kurzweilig um 15 Uhr die Schätze des Hauses bei einem Rundgang präsentieren. Der Eintritt ist frei. Bad Vilbel ist bekanntlich die Stadt des Mineralwassers. Das Brunnen- und Bädermuseum zeigt in vielfältiger Weise die Erschließung und Nutzung des Wassers. „Mit Exponaten, Schautafeln und Filmen zeigen wir die Technik des Abfüllprozesses und die Geschichte der Brunnen-Betriebe. Wir laden Sie ein zu einer Zeitreise durch einen besonderen Teil der Vergangenheit Bad Vilbels“, heißt es in der Einladung. Weitere Informationen unter: www.geschichtsverein-bad-vilbel.de. red