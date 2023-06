Rundgänge mit Wysocki

Teilen

In Bad Vilbel ist in den vergangenen Jahren viel passiert. Auch in den Stadtteilen zeigt sich diese Entwicklung. Es gibt viele Projekte, die jüngst abgeschlossen wurden, im Gang sind oder demnächst anstehen, wird in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus konstatiert.

Gemeinsam mit den jeweiligen Ortsvorstehern lädt Bürgermeister Sebastian Wysocki daher zu Rundgängen durch die Stadtteile ein, die stets gut zwei Stunden andauern werden und bei denen interessante Informationen zur Stadtentwicklung und einzelnen Projekten zu erfahren sind. Ebenso können im Rahmen dieser Rundgänge Fragen gestellt und Anregungen gegeben werden. Die Termine sind wie folgt anberaumt:

Dienstag, 4. Juli, 16.30 Uhr Heilsberg - Treffpunkt Efzet Heilsberg.

Freitag, 7. Juli, 13 Uhr Massenheim - Treffpunkt Feuerwehrgerätehaus.

Dienstag, 11. Juli, 15.30 Uhr Gronau - Treffpunkt Feuerwehrgerätehaus.

Mittwoch, 19. Juli, 16 Uhr Kernstadt - Treffpunkt Wasserspielplatz im Burgpark.

Freitag, 21. Juli, 13 Uhr Dortelweil - Treffpunkt Dortelweiler Platz. red