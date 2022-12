Rund um Weihnachten

Teilen

Was haben Weihnachtsmuffel und Weihnachtsfans womöglich gemeinsam? Das wird in der Show „Lars Christmas“ herauszufinden sein, die, so die Ankündigung für beide Weihnachtsspezialisten zugleich erhellend ist.

Lars Redlich ist am Samstag, 10. Dezember, zu Gast im Theater Alte Mühle und bietet seinem Publikum mit Comedy, Konzert und Showtime viel Neues und Lustiges rund um das Thema Weihnachten. Augenzwinkernd, aber auch besinnlich - jeder kommt auf seine Kosten und bekommt sein Fett weg.

Auch das gefühlt 500-mal gehörte „Last Christmas“ darf natürlich nicht fehlen, allerdings in einer anderen Version. „Mit beeindruckender Stimme, Improvisation, Charme und Selbstironie schafft es der Musical-Star (Grease, Rocky Horror Show, Disney in Concert u.v.m.), das Publikum von der ersten Minute mitzureißen“, heißt es in der Ankündigung.

Wem der vorweihnachtliche Stress zu viel wird, für den ist dieser Abend genau das Richtige, versprechen die Veranstalter. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es im Kartenbüro der Stadt, Klaus-Havenstein-Weg 1, Telefon 0 61 01/55 94 55, oder online unter der Internet-Adresse www.kultur-bad-vilbel.de. zlp