Rathaus geschlossen

Bad Vilbel - Das Rathaus der Stadt sowie die Außenstellen der Stadtverwaltung sind am Freitag, 19. Mai, sowie am Montag, 22. Mai, geschlossen. In dieser Zeit findet eine Modernisierung der Hauptverteiler für die Stromversorgung statt, sodass die entsprechenden Stellen geschlossen bleiben müssen, weil das Rathaus von der Stromversorgung abgeschnitten sein wird.

Das teilt die Stadt mit. Da durch die Arbeiten auch die Telefonanlage sowie die Server nicht erreichbar sind, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt an diesen Tagen nicht erreichbar. Ab Dienstag, den 23. Mai, sind das Rathaus und die Außenstellen wieder geöffnet.

Die städtischen Kitas sind am Freitag, 19. Mai, geschlossen. Dies sei ein regulärer Schließtag, wie er auch bereits allen Eltern frühzeitig angekündigt wurde. Am Montag, 22. Mai, haben die Kitas geöffnet. red