Radweg beleuchtet

Es sind rund 2,3 Kilometer, die zwischen Gronau und der Kernstadt auf dem Geh- und Radweg entlang der L3008 zurückgelegt werden können. Nun wurde der Weg mit 59 Leuchtmasten ausgestattet und ist ab sofort auch im Dunkeln sicherer zu befahren und zu begehen. Das teilt die Stadt mit.

Die 59 Leuchtmasten sind mit Batterien ausgestattet, die über Fotovoltaikmodule mit Strom versorgt werden. Die Lampen leuchten nachts nicht mit voller Stärke, sondern in der sogenannten Grunddimmung und zeigen den Fußgängern und Radfahrern die Standorte der Leuchten und den Verlauf des Weges an, um sich entsprechend orientieren zu können. Wenn Fußgänger oder Radfahrer in die Nähe der Leuchten kommen, lösen sie über den Bewegungsmelder den zweiten Zustand aus, bei dem die Leuchten dann in voller Stärke leuchten. „Die Beleuchtung des Geh- und Radwegs können wir durch diese moderne Technik CO2-neutral gestalten“, so Bürgermeister Sebastian Wysocki (CDU). red