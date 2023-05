Polizei sucht Kradfahrer

Teilen

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend in Bad Vilbel. Gegen 20.45 Uhr war der Fahrer einer grünen Kawasaki Ninja mit gestohlenem Kennzeichen und offenbar stark überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Heilsberg kommend auf der Frankfurter Straße unterwegs in Richtung Innenstadt.

Als ein entgegenkommender BMW-Fahrer nach links auf ein Grundstück einfahren wollte, kollidierte der zu diesem Zeitpunkt lediglich auf dem Hinterrad fahrende Biker trotz starken Bremsens und vergeblichem Ausweichversuch mit dem schwarzen 1er. Durch die Wucht der Kollision riss das Vorderrad der Maschine ab und schleuderte gegen einen geparkten Volvo. Wenige Augenblicke nach dem Zusammenstoß hielt ein rotes Motorrad an der Unfallstelle. Zusammen mit dessen grau gekleidetem Fahrer (grauer Helm, grauer Pullover, graue Jogginghose, helle Schuhe) soll der verletzte Biker vergeblich versucht haben, das an der Kawasaki montierte Kennzeichenschild zu entfernen.

Der etwa 1,80 bis 1,85 Meter große Kawasaki-Fahrer trug nach Angaben der Polizei ein graues T-Shirt, schwarze Hose und sowie einen dunklen Motorradhelm. Er soll stark an den Armen geblutet haben und flüchtete schließlich in Richtung Schützenstraße. Der Fahrer des roten Motorrades fuhr hinterher.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nach dem Motorradfahrer konnte dieser nicht mehr gefasst werden. Der hinterlassene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen knapp 40 000 Euro.

Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0 61 01/5 46 00 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Haben weitere Personen den Unfallhergang beobachten können? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Motorradfahrer machen? red