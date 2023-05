Party-Meile in der Innenstadt

Teilen

Freuen sich auf das Straßenfest (v. l.): Erster Stadtrat Bastian Zander, Fachdienstleiterin Stefanie Kunert, 2. Vorsitzender Steffen Kreiling und Julian Rosenberger, Beisitzer des Gewerberings. Fauerbach © Christine Fauerbach

Einkaufen, plaudern, tanzen, Livemusik und Kunst genießen, gemeinsam mit anderen die Innenstadt erobern - das und viel mehr können alle Generationen erneut beim 36. Straßenfest in Bad Vilbel. Auf und entlang der Frankfurter Straße gilt am 4. Juni beim verkaufsoffenen Sonntag von 12 Uhr bis 22 Uhr erneut die Devise „Shopping-Spaß für Groß und Klein“.

Veranstaltet wird das Straßenfest vom Gewerbering Bad Vilbel, den bei der Programmvorstellung der 2. Vorsitzende Steffen Kreiling und Beisitzer Julian Rosenberger vertreten. Unterstützt wird die Fortsetzung der beliebten Veranstaltung nach vier Jahren Corona-Pause von der Stadt, vertreten von Erstem Stadtrat Bastian Zander und der Fachdienstleiterin Gewerbe und Markt, Stefanie Kunert. Die Stadt fördert das Straßenfest mit 4868 Euro aus den Mitteln des Verfügungsfonds „Lebendige Zentren“.

Mit der 36. Auflage will man an das erfolgreiche Straßenfest 2019 anschließen. Organisiert hat die Feier dieses Mal Julian Rosenberger. Los geht es bereits am Samstag, 3. Juni, von 19 Uhr bis 22 Uhr mit einem „Warm-up“ auf dem Niddaplatz. Dort wird die zentrale Showbühne von verschiedenen Bands der Musikschule Bad Vilbel und Karben bespielt. Für Party-Stimmung unterm Sternenzelt sorgen unter anderem die Bands Quibble, Vivid Dreams, 4 Harmony, Celine Dirksen, Anna Hause und Nahla Arnold. Für das leibliche Wohl sorgen der FV Bad Vilbel, der Turnverein und das Weingut Kost.

So aufgewärmt und in Feststimmung gebracht, geht es am verkaufsoffenen Sonntag weiter. Eröffnet wird das Straßenfest von der Stadtkapelle, die als mobiles Orchester von 12 Uhr bis 13 Uhr auf der Frankfurter Straße unterwegs sein wird. Begleitet werden die Musikerinnen und Musiker von der neuen Quellenkönigin Nadine I., für die es nach ihrer Inthronisation an Pfingsten der erste Auftritt ist. Danach lädt die Stadtkapelle ihre Fans und die Straßenfestbesucher zum Platzkonzert von 13 Uhr bis 14.30 Uhr auf der Niddaplatzbühne ein. Die gehört von 15.30 bis 17.45 Uhr dann den Retro-Rockern der Live-Band „Back 2 the Eighties“. Mit ihrem Programm „The Sky is the limit“ transportieren sie ihr Publikum musikalisch zurück ins Zeitalter der Zauberwürfel und von Miami Vice. Zum Repertoire der vier Musiker gehören Hits aus Pop, New Wave, Rock, Funk und Neuer Deutscher Welle.

Von 18 bis 22 Uhr gibt es dann ein Wiedersehen und -hören mit der Live-Band „Hi5“. Joachim Betz, Jasmin Kraft, Christian Kauffeld und Jochen Karger haben einen Mix aus aktuellen Charts-Titeln, Party-Hits sowie bekannten Pop- und Rockklassikern im Gepäck.

So weit das Programm vor der Bibliotheksbrücke. Doch damit nicht genug: Mit zahlreichen Ständen, Angeboten, Attraktionen und geöffneten Geschäften lädt der Gewerbering von 12 Uhr bis 18 Uhr zum Shopping-Spaß auf die Frankfurter Straße ein. Zusätzlich zu den Sortimenten in den Geschäften können sich Besucherinnen und Besucher auf ein breites gastronomisches Angebot mit Spezialitäten und Getränken aus vielen Ländern sowie auf Präsentationen, Modenschauen, Auto- und Kunstausstellungen, Sport, einen Bücherflohmarkt, eine Tombola und vieles mehr freuen.

Damit der Bummel über die Einkaufsmeile ungestört verläuft, bleibt die Frankfurter Straße am 4. Juni von 9.30 Uhr bis 22 Uhr vom Biwer-Kreisel bis zur Einmündung in die Parkstraße voll gesperrt. „Aus diesem Grund ist auch die Tiefgarage am Niddaplatz nicht anfahrbar“, informiert Erster Stadtrat Zander. „Geparkt werden kann auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarktes am Südbahnhof, im Vilco-Parkhaus und auf dem FFH-Parkplatz“, ergänzt Stefanie Kunert.