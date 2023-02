Party bei den „Fidelen Sandhasen“

Bad Vilbel. Die „Fidelen Sandhasen“ laden am Samstag, 11. Februar, zur „Black and White“-Party in das Vereinslokal Hasenstall ein. Los geht es um 20.11 Uhr. Ein DJ werde für alle Altersklassen „Scheiben auflegen“. Der Eintritt ist frei, schreiben die Sandhasen Dresscode: schwarz-weiß. Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt. Hütchen Hour ist von 21 bis 22 Uhr, heißt es in der Einladung abschließend.

red