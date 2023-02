Parfüm gestohlen

Nach einem Diebstahl von mehr als einem Dutzend hochwertiger Parfüms ermittelt die Bad Vilbeler Polizei wegen Ladendiebstahls und bittet mögliche Zeugen, die bereits am Freitag, 3. Februar, zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr in der Nähe der Drogerie Müller (Niddaplatz 3, Bad Vilbel) auf den Tatverdächtigen aufmerksam geworden waren, sich unter Tel. 0 61 01/5 46 00 zu melden.

Das teilte die Polizei nun mit.

Gegen 13.20 Uhr wurde ein bislang unbekannter Mann dabei beobachtet, wie er 13 verpackte Flakons von Armani und Lancome (Wert: etwa 1200 Euro) in einer mitgebrachten Tüte verstaute und dann, ohne zu bezahlen, das Geschäft verließ.

Bei dem Dieb soll es sich laut Polizei um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten, schlanken Mann mit kurzen, braunen Haaren handeln. Dieser war zur Tatzeit bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, Bluejeans sowie weiß/grauen Sportschuhen. In der Hand trug er eine dunkle Papiertüte, in welcher er seine Beute verstaute, heißt es in der Meldung. red