Ortsbeiratssitzung mit Bürgersprechstunde

Teilen

Ortsvorsteher Karl Peter Schäfer und Sozialdezernentin Ricarda Müller-Grimm laden am Mittwoch, 24. Mai, ab 19 Uhr in den Gronaris-Saal (Außenstelle Stadtschule, Aueweg 9) zu einer außerordentlichen Ortsbeiratssitzung für Gronau ein. Besprochen werden soll hier der Kauf einer Immobilie im Stadtteil durch die Stadt Bad Vilbel und die zukünftige Nutzung zur Unterbringung von geflüchteten Menschen, insbesondere Ukrainerinnen und Ukrainer.

„Wie die meisten Städte und Gemeinden stehen wir vor der enormen Herausforderung ausreichend Wohnraum für geflüchtete Menschen zu finden. Bislang sind wir mit unseren Unterbringungen und auch dank der tatkräftigen Unterstützung vieler Bürgerinnen und Bürger sowie weiterer Institutionen und Einrichtungen gut zurechtgekommen. Um zumindest kurzfristig weiteren bedarfsgerechten Wohnraum für geflüchtete Menschen zu erhalten, hat sich der Magistrat entschlossen, eine Wohnimmobilie in Gronau zu erwerben“, erklärt hierzu Sozialdezernentin Ricarda Müller-Grimm.

Die Stadtverordnetenversammlung sei diesem Beschluss in ihrer jüngsten Sitzung vom 16. Mai einstimmig gefolgt. Nun möchten Sozialdezernentin Ricarda Müller-Grimm und Ortsvorsteher Karl Peter Schäfer interessierte Gronauerinnen und Gronauer über die weiteren Schritte informieren und ihnen entsprechende Pläne vorstellen. „Wir laden alle Gronauerinnen und Gronauer herzlich ein, die außerordentliche Ortsbeiratssitzung zu besuchen und ihre Fragen zu stellen. Damit wir Menschen, die bei uns Hilfe und Sicherheit suchen, auch gut unterbringen können, ist eine Akzeptanz in der Bevölkerung unabdingbar. Bislang ist dies in Bad Vilbel stets der Fall gewesen und daher setzen wir auch hier auf eine offene und transparente Kommunikation“, so Ortsvorsteher Karl Peter Schäfer und Sozialdezernentin Ricarda Müller-Grimm abschließend. red