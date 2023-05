Opern für den guten Zweck

Teilen

Am Mittwoch, 10. Mai, um 19 Uhr lädt der Förderkreis Kirchenmusik der evangelischen Heilig-Geist-Gemeinde bereits zum siebten Mal zur Operngala mit Studierenden der Gesangsklasse Prof. Thomas Heyer von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt in die Heilig-Geist-Kirche, Am Kreuz 2, ein.

Dieses Konzert mit langer Tradition in der VilBelMonte-Reihe wird auch diesmal wieder von den Veranstaltern und Thomas Heyer als Benefizkonzert angekündigt. Die Studierenden verzichten auf eine Gage und die eingenommenen Spenden werden diesmal der Organisation „Save the Children“ zugutekommen, die Kindern und ihren Familien in Kriegs- und Krisengebieten weltweit hilft. Auch der Erlös aus dem Pausenimbiss fließt dem guten Zweck zu.

Im Gegenzug darf sich das Publikum wieder auf musikalische Schätze aus Oper, Operette und Musical freuen, die von ausgebildeten Sängerinnen und Sängern vorgetragen werden. Die Moderation übernimmt Thomas Heyer, am Flügel ist wieder Hedayet Djeddikar zu hören. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Der Eintritt ist frei. red