Online für die Kita anmelden

Von: Patrick Eickhoff

Sind gespannt, wie das neue Portal ankommen wird (von links): Carolin Hartmann, Jörg Heinz und Ricarda Müller-Grimm. Eickhoff © Patrick Eickhoff

Bad Vilbel - Keine Zettelwirtschaft mehr: Künftig werden die Plätze in Bad Vilbeler Kitas trägerübergreifend ausschließlich über eine Online-Plattform vergeben. Doch das ist längst nicht der einzige Vorteil, den sich die Stadt von dem Portal erhofft.

Der Erziehermarkt ist leer gefegt. Es gibt wohl nahezu keine Kommune, die nicht auf der Suche nach Fachkräften ist. In Bad Vilbel bietet die Stadt Stipendien für Erzieherinnen und Erzieher an. Social-Media-Kampagnen laufen. Es gibt Bewerbertage, an denen sich alle Einrichtungen präsentieren. Die Höhergruppierung der Erzieher ist rückwirkend zum 1. Juli des vergangenen Jahres erfolgt. Künftig will man bei der Stadt außerdem auf Fachkräfte aus Spanien setzen. „Wir sind wirklich bemüht“, betont Sozialdezernentin Ricarda Müller-Grimm.

Und dennoch gibt es auch in Bad Vilbel eine Warteliste für Kinder. Das führt teilweise zu absurden Szenen. „Wir haben schwangere Frauen im Rathaus, die ihr Kind schon vor der Geburt für einen Kita-Platz anmelden wollen“, berichtet Carolin Hartmann von der Fachdienstleitung Kita-Büro. Das sei natürlich nicht möglich. „Außerdem zählt bei uns in Bad Vilbel nicht das Anmeldedatum, sondern das Alter.“ Um Termine dieser Art im Rathaus zu verhindern und das ganze System zu vereinfachen, werden die Plätze in Bad Vilbeler Kitas künftig trägerübergreifend ausschließlich über eine Online-Plattform vergeben. „Es ist einfacher für alle Beteiligten“, sagt der Leiter des Fachbereiches Soziale Sicherung, Jörg Heinz. Seit 1. Juni ist das Portal mit neuem Logo „Quellen-Kids“ online. Orientiert hat man sich beispielsweise an der Stadt Frankfurt, die bereits auf ein solches System setzt. Entworfen hat das Logo eine Erzieherin. „Wir finden es sehr gelungen und haben uns natürlich bedankt“, sagt Müller-Grimm. Auf der Webseite finden interessierte Eltern zunächst alles rund um die städtischen Kindertagesstätten in Bad Vilbel. „Die freien Träger werden nach und nach ergänzt“, sagt Fachbereichsleiter Heinz. Alle Eltern, die bereits Kinder in Betreuung haben, haben Briefe erhalten. „Mit dem Code können sie sich anmelden.“ Denn: Über das Portal werden künftig auch Informationen wie Gebührenänderungen und Abrechnungen versendet. „Das vereinfacht den Prozess für alle Kolleginnen und Kollegen deutlich“, freut sich Carolin Hartmann.

Sie demonstriert anschließend den Anmeldeprozess. Wichtig sei, dass sich zunächst alle Eltern mit Kindern in den Einrichtungen registrieren. Jörg Heinz sagt: „Auch wenn es noch jüngere Geschwister gibt, sollte das ältere Kind mit dem zugesandten Code zuerst registriert werden. Dann kann das jüngere Kind dem Konto zugeordnet werden und es gibt nicht pro Familie zwei Konten.“

Ist ein Konto erstellt, kann das Kind registriert werden. Dabei können alle Wünsche nach U3- oder Ü3-Betreuung sowie den jeweiligen Kitas angegeben werden. „Die Kitas stellen sich und ihre Schwerpunkte außerdem vor“, sagt Hartmann. Nach und nach werden dort auch die freien Träger eingearbeitet. „Steht ein Platz zur Verfügung, dann wird über das Portal ein Angebot unterbreitet,“ Die Art der Kommunikation soll außerdem ausgebaut werden. „Viele Eltern wünschen sich kurze Wege des Austausches“, sagt Heinz. Nur könne eine Verwaltung nicht einfach alle Informationen über WhatsApp versenden. Deshalb wird auch eine App entwickelt. „Über diese können wir auf kurzem Wege über krankheitsbedinge Schließungen und andere Dinge alle Eltern schnell, einfach und sicher informieren“, freut sich der Fachdienstleiter. Das Kita-Büro und damit auch die Anmeldung sind unter der neuen Adresse www. kita-buero.de zu finden.