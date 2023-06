Oldtimer und Clubparty

Zum nunmehr 28. Mal veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Massenheim ihre beliebte Oldtimer-Ausstellung rund um das Gerätehaus in der Mühlstraße 10 in Massenheim. Am kommenden Samstag, 1. Juli, können dort ab 10 Uhr mehr als 300 Fahrzeuge mit Baujahren aus dem vergangenen Jahrhundert bewundert werden. Der offizielle Festauftakt erfolgt um 11 Uhr mit einem Fassbieranstich durch Bürgermeister Sebastian Wysocki und der Quellenkönigin Nadine I.

mit anschließendem Freibier (so lange das Fass reicht).

Die Palette reicht von Motorrädern über hubraumstarke US-Muscle-Cars bis zu Traktoren und Lastkraftwagen vergangener Zeiten. Auch „exotische“ Fahrzeuge aus ehemaligen Armeebeständen sowie Umbauten zu Hot Rods sind Publikumslieblinge, heißt es in der Einladung. Die Aussteller können nach Belieben kommen und gehen, eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. Wer ein historisches Fahrzeug besitzt und dies ausstellen möchte, ist hierzu eingeladen. Für Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut, um 15.30 Uhr wird es auf der Bühne eine Zauber-Show geben.

„Sommer, Sonne, Beachbornfest“, lautet dann das Motto, mit dem die Feuerwehr Massenheim am selben Abend nahtlos zur Clubparty übergeht. Ab 19 Uhr kann man sich zur entspannten Chillout-Musik aufwärmen, bevor es Clubhouse-Rhythmen und Partyhits geben wird. Auf dem Gelände bieten sich passende Lounge-Möbel zum Entspannen an. Karibisches Gefühl vermitteln frisch gemixte Cocktails, Longdrinks sowie alkoholfreie Getränke. Über 600 Gäste werden erwartet, die Partyzone wird dazu entsprechend illuminiert. Die aktuellsten Informationen sind auf Instagram (@wehrfest) oder auf der Facebook-Seite „Oldtimertreffen Massenheim“ zu finden. red