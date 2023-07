Ökolandbau vor dem Aus?

Teilen

Auf der rechten Seite konventioneller Weizenanbau, auf der linken ökologischer Zuchtweizen. Dazwischen steht Carl Vollenweider. Er erklärt die experimentelle Pionierarbeit auf den Feldern des Dottenfelderhofes. kubocz © Patryk Kubocz

Der Dottenfelderhof in Bad Vilbel züchtet auf seinen ökologischen Feldern Weizen und Gemüse und betreibt damit Pionierarbeit im deutschsprachigen Raum. Doch nun steht wegen eines Gesetzentwurfs der EU-Kommission zur Lockerung der Gentechnik im Saatgut diese Arbeit vor dem Aus. Auf einer Veranstaltung auf dem Hof erklärt die hessische Allianz für die Agrar- und Ernährungswende, welche Folgen das Gesetz für Bauern und Verbraucher haben könnte.

Der Dottenfelderhof ist kein gewöhnlicher Biobauernhof. Auf den goldgelben Feldern wird experimentiert - mit Weizen in der freien Natur. „Wir sind einer von nur vier großen Ökolandbetrieben im deutschsprachigen Raum, die Weizenkulturen natürlich züchten“, sagt Carl Vollenweider, Mitgeschäftsführer der Forschungs- und Züchtungsabteilung am Dottenfelderhof. Doch nun könnte die experimentelle Arbeit am Hof in Bad Vilbel in Gefahr sein. Die EU-Kommission möchte das Gesetz zum Einsatz von gentechnisch veränderten Pflanzen auf den Feldern lockern (siehe Info-Kasten). Noch in diesem Monat soll der Gesetzentwurf vorgestellt und diskutiert werden. Die Lockerung der Regelung würde auch vorsehen, dass sowohl die Patentierung von genverändertem Saatgut schneller vonstattengehen könnte als auch eine strengere Durchsetzung des Patentrechts möglich ist.

„Wenn das Gesetz in dieser Form verabschiedet wird, können wir unsere Arbeit nicht mehr fortsetzen“, sagt Vollenweider. Durch den Wegfall der Abstandsreglung zwischen Feldern, auf denen genverändertes Saatgut ausgestreut wird, und Bioackerbau könnten die Ökolandbauer nicht mehr garantieren, dass ihr Produkt zu 100 Prozent bio ist.

„Hinzu kommt, dass das Patentrecht undurchsichtig ist und wir befürchten müssen, dass uns die großen Unternehmen mit Klagen drohen“, sagt Vollenweider. Die Zucht von Weizen und Gemüse sei nicht genau vorhersehbar und steuerbar. Nehme eine seiner gezüchteten Pflanzen ganz natürlich eine bestimmte Eigenschaft an, die in einer genveränderten Saatgutsorte vorkommt, könne das Unternehmen den Dottenfelderhof verklagen, da das Patentrecht verletzt werde.

Da der Dottenfelderhof mit seiner Arbeit den krassen Gegenentwurf zu gentechnisch veränderten Pflanzen darstellt, hat die hessische Allianz für die Agrar- und Ernährungswende und die Vereinigung Ökologischer Landbau (VÖL) zu einer Veranstaltung im „Zentrum für die Züchtung von Pflanzen“ eingeladen. Hierbei sollen die möglichen Folgen einer Lockerung des Gentechnikgesetzes dargestellt werden. Die Mitglieder der Allianz machten zunächst ihren Standpunkt klar:

GESETZENTWURF Hintergrund der Veranstaltung am Dottenfelderhof in Bad Vilbel ist ein Entwurf für eine neues EU-Gentechnikgesetz, der Mitte Juni bekannt geworden war. Bereits seit September 2021 beschäftigt sich die EU-Kommission mit einer möglichen Lockerung des Gentechnikgesetzes. Die Debatte um die künftige Regelung der Gentechnik in Europa umfasst unter anderem Vorschläge zur Regelung für die Anwendung neuer genomischer Züchtungstechniken. Kernelement des Entwurfs sei die Einteilung der durch die gentechnisch erzeugten Pflanzen in zwei Kategorien: Eine ohne und eine mit Zulassungsverfahren. Der Großteil aller Gentechnikpflanzen falle in die erste Kategorie und werde damit weder auf Risiken getestet noch müsse am Endprodukt gekennzeichnet werden, dass die Pflanzen, die zur Produktion verwendet wurden, genverändert worden sind. pku

„Die bisherige Gesetzgebung in Europa zur Gentechnik hat sich bewährt und sorgt für Wahlfreiheit entlang der gesamten Wertschöpfungskette - also vom Acker bis auf den Teller“, sagt Susanne von Münchhausen vom Netzwerk der hessischen Ernährungsräte. Da die Biolandbauern in Zukunft nicht mehr garantieren könnten, dass ihre Produkte umfänglich ökologisch seien, bedeute dies für Verbraucher, dass sie dazu gezwungen werden würden, Gentechnikprodukte zu konsumieren.

Gerhard Eppler, Landesvorsitzender des NABU Hessen, legte seinen Fokus auf die Auswirkung auf die Umwelt durch gentechnisch veränderte Pflanzen. „Der aktuelle Entwurf berücksichtigt das Vorsorgeprinzip nicht. Denn lebende und vermehrungsfähige Organismen lassen sich aus der Natur nicht mehr einfach entfernen“, sagt Eppler. Er fordert, dass Organismen erst dann in die Natur freigesetzt werden dürften, wenn „sie sorgfältig und kritisch geprüft wurden“ und „langfristig mit einem Monitoring begleitet werden können“.

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Hessen fordert indes die Bundesregierung auf, „diesen inakzeptablen Gesetzesvorschlag zu neuen Gentechniken zurückzuweisen“. Die Arbeitsgemeinschaft teile Vollenleiders Einschätzung, dass eine Deregulierung neuer Gentechnikpflanzen „das Aus von gentechnikfreier, konventioneller und ökologischer Landwirtschaft“ bedeute. Im Anschluss äußerten sich auch Abgeordnete des hessischen Landtags in einer Podiumsdiskussion zur Thematik. Den Anfang machte Jan-Wilhelm Pohlmann (CDU), der „auf die Fakten hören möchte“ und „eine Entscheidung auf Grundlage der wissenschaftlichen Lage treffen will“.

Sowohl Gernot Grumbach (SPD) als auch Hans-Jürgen Müller (Grüne) sind der Auffassung, dass „eine Lockerung der Gentechnik schwerwiegende Folgen für Bauern und Verbraucher haben“ werde. Die ehemalige Bundestagkandidatin Andrea Rahn-Farr (FDP) zeigte sich offen gegenüber der Gentechnik. „Ich denke, dass das Sortenschutzgesetz einen guten Schutz für Verbraucher und Bauern darstellt und wir neue Technologien begrüßen sollten“, sagt dazu Rahn-Farr.

Auf dem Dottenfelderhof in Bad Vilbel wird man in den nächsten Wochen und Monaten gespannt auf Brüssel schauen und hoffen, dass das Labor in der Natur auch in Zukunft betrieben werden kann.