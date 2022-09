Neues Programm, neue Stühle

Claus-Günther Kunzmann (v. l.), Jonathan Schmid, Sebastian Wysocki, Annette Zindel-Strauß, Gesine Becker und Dennis DiRienzo präsentieren das Herbstprogramm und die neuen Stühle. mag © Niklas Mag

Die Burgfestspiele sind vorbei, das Kulturprogramm in Bad Vilbel läuft qualitativ genauso weiter. Das Herbstprogramm bietet Bühnen- und Kinounterhaltung verschiedenster Art. Außerdem wurden die Stühle in der Alten Mühle ausgetauscht. Sorge machen den Verantwortlichen allerdings gestiegene Preise.

„Das bestehende Mobiliar hat seine besten Zeiten hinter sich, deshalb haben wir schon vor einer Weile beschlossen, das auszutauschen“, erklärt Bürgermeister Sebastian Wysocki (CDU). Die neuen Stühle sollen flächendeckend in Bad Vilbeler Veranstaltungshäusern zu finden sein, dazugehört auch die neue Stadthalle.

Kulturamtsleiter Claus-Günther Kunzmann kennt die Herausforderungen, die auf den Kulturbetrieb warten: „Wir müssen uns mittelfristig mit den gestiegenen Kosten beschäftigen und reagieren.“ Vorerst bleiben die Ticketpreise aber stabil. „Energiekosten, Transportkosten, Druckkosten. Alles ist massiv gestiegen.“ Man müsse sich zudem an staatliche Vorgaben halten. Werde es im Winter in den Veranstaltungsräumen wegen eventueller Sparvorgaben zu kühl, werde man mit Decken aushelfen. Man werde sich außerdem die Veranstaltungsstellen im Hinblick auf Energieeffizienz genau anschauen. Ein erster Rundgang durch die Alte Mühle habe bereits stattgefunden.

TICKETSHOP Alle weiteren Informationen zu den Veranstaltungen sind unter www. kultur-bad-vilbel.de/ zu finden. Hier gibt es auch die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Diese sind auch analog im Kartenbüro Bad Vilbel, Klaus-Havenstein-Weg 1 zu bekommen. Das Büro ist unter der Rufnummer 0 61 01/55 94 55 oder unter tickets@bad- vilbel.de erreichbar. nma

Die Mühle ist außerdem schon mit den neuen Stühlen bestückt und damit bereit für das Herbstprogramm, das am 30. September startet: „Wir haben wieder eine bunte Mischung vorbereitet. Nach zwei Jahren können wir wieder ‚Bis in die Puppen‘ als Abo anbieten“, so Leiterin Gesine Becker. Bekannte und neue Puppenspieler treten in Bad Vilbel auf, ansonsten liege der Fokus auf Musik. „Vier Konzerte habe ich unter dem Titel ‚Good Vibes‘ als kleine Reihe zusammengefasst, da es einfach Gute-Laune-Musik ist.“ Hervorzuheben ist dabei der Auftritt von Christoph Reuter mit Thomas Rüdiger und Ashraf Sharif Kahn aus Pakistan. Der Sitar-Meister spielt mit seinen beiden deutschen Kollegen einen kulturellen Musik-Mix, „der sich wirklich lohnt. Wir haben ein Video auf die Kultur-Webseite geladen, da kann sich jeder einen Eindruck verschaffen“. FSJler Jonathan Schmid hat sich für die Vermarktung ein Flugticket ausgedacht. Dieses soll in den kommenden Wochen in Bad Vilbel zu finden sein und über einen QR-Code auf die Webseite verweisen.

Dennis DiRienzo ist für das Kinoprogramm in der Alten Mühle zuständig, Das startet am 6. Oktober: „Die Programmgestaltung findet im Prinzip schon statt, wenn Leute im Open-Air-Kino einen Film nicht sehen können, weil es ausverkauft ist oder sie keine Zeit haben.“ Deshalb sei „Monsieur Claude und sein großes Fest“ Teil des Programms. Einen bayerischen Abend werde es mit „Gugelhupfgeschwader„ geben, ebenso sind „Bibi und Tina“ mit dabei. „Leider kommt bei Kinderfilmen im Moment ansonsten recht wenig nach. Das liegt unter anderem daran, dass Plattformen wie Disney plus Filme teilweise gar nicht mehr im Kino zeigen, sondern rein online anbieten.“ Auf „Schule der magischen Tiere“ würden viele Schulen warten und George Clooney und Julia Roberts laden mit „Ticket ins Paradies“ zu leichter Unterhaltung in die Karibik ein. „‚Küchenbrigade‘ ist ein französischer Film, der sich sehr gekonnt sozialen Missständen annimmt. Mit ‚Der Waldmacher‘ haben wir eine ausgezeichnete Dokumentation im Programm und im Doku-Drama ‚Mutter‘ spielt Anke Engelke acht verschiedene Frauen, wie ich es noch nie erlebt habe.“

Annette Zindel-Strauß, Fachdienstleiterin Veranstaltungen, weiß, was im Winter im Kulturforum passiert: „Viva Voce wird ein Weihnachtskonzert singen und wir haben die Kleine Oper Bad Homburg zu Gast. Diese bringen die Oper ‚Hänsel und Gretel‘ als Musical mit, also sehr familienfreundlich.“