Neuer Bolzplatz für den Heilsberg

Wer auf dem Heilsberg mal eben mit Familie oder Freunden kicken wollte, konnte dies bislang auf dem kleinen Fußballfeld auf dem Pommernspielplatz tun. Nun gibt es eine weitere Möglichkeit: Der Platz hinter der Sporthalle auf dem Heilsberg wurde nun für die Allgemeinheit geöffnet und kann ab sofort genutzt werden. Die Öffnung erfolgte auf Anregung der CDU- und SPD-Fraktionen im Ortsbeirat, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Ich bin dem Ortsbeirat Heilsberg für die Anregung sehr dankbar. Der Heilsberg ist ein großer Ortsteil und beherbergt vor allem viele Familien. Mit nur einem öffentlichen Bolzplatz wurde das Fußballspielen in der Freizeit zunehmend schwieriger. Um gleichzeitig aber auch den offiziellen Sportplatz für die Vereinstätigkeiten freizuhalten, ist die Öffnung des Platzes hinter der Sporthalle der richtige Schritt“, erklärt hierzu Erster Stadtrat Bastian Zander.

Damit der Platz fortan von außen erreichbar ist und nicht mehr allein über den Sportplatz wurde der Zaun mit einem Tor versehen und der Platz somit zugänglich gemacht. Der Eingang befindet sich hinter der Sporthalle in Richtung der Felder und des Grüngürtels. „Es kam immer wieder vor, dass Freizeitkicker über den Zaun auf den Sportplatz kletterten und dann allen voran auf dem Kunstrasenplatz spielten. Zuletzt häuften sich die Berichte, dass diese Kicker auch dann den Platz nicht verließen, als Mannschaften des SSV Heilsberg zum Training kamen. Außerdem wurde dann auch außerhalb der Trainingszeiten gespielt, was zum Teil zu Lärmproblemen in später Stunde führte. Mit der Öffnung des Bolzplatzes zum Stadtteil hin, schaffen wir nun Abhilfe“, so der Heilsberger Ortsvorsteher, Peter Schenk, in einer Mitteilung. red