Neue Stadthalle wird eröffnet

Von: Christian Wiermer

Im großen Finale haben die „Moving Shadows“ am Maifeiertag um 17.30 Uhr ihren Auftritt. red © Red

Mit einem feierlichen Festakt für geladene Gäste eröffnet die Stadt Bad Vilbel ihre neue Stadthalle Vilco, Günther-Biwer-Platz im Kurpark-Areal am kommenden Freitag, 28. April. Es ist das „bedeutendste Gebäude für und in Bad Vilbel der letzten Jahrzehnte“, hatte Bürgermeister Sebastian Wysocki den Prachtbau Anfang März hervor.

Am Freitag spielt das Kammerorchester zur Eröffnung, unter den geladenen Gästen wird auch der hessische Ministerpräsident Boris Rhein sein. Anschließend folgt eine Talkrunde über die Möglichkeiten, die das neue Bauwerk bietet.«

Über die Möglichkeiten der neuen Kulturstätte in der Quellenstadt können sich auch die Bad Vilbeler Bürgerinnen und Bürger sowie interessierte Gäste aus der Region an diesem Wochenende überzeugen, denn vom 29. April bis 1. Mai lädt die Stadt zu zahlreichen Veranstaltungen auf insgesamt vier Bühnen ein. „Wir werden in der Stadthalle alle Möglichkeiten nutzen“, sagt Kulturamtsleiter Claus-Günther Kunzmann. „Das wird ein echter Härtetest.“

Höhepunkt ist am Sonntag, 30. April, der Auftritt von Jan Delay. Das ausverkaufte Konzert beginnt um 19 Uhr im großen Saal der Vilco, in den gut 2000 Personen hineinpassen. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Im Anschluss an das Konzert mit Jan Delay findet mit der „megaMaionnaise“ der Tanz in den Mai statt. „Es ist eine Tradition aus der Alten Mühle, die wir jetzt auf die große Bühne holen“, freut sich Annette Zindel-Strauß vom Kulturamt. Wer Karten für Jan Delay gekauft habe, der habe auch automatisch welche für den Tanz in den Mai. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, nur zur Abendveranstaltung zu kommen.

Im Vilco-Saal können die Maionnaise-Fans auf gut 1000 Quadratmetern abtanzen. Für die Beats sorgen die DJane Rose Nylund & DJ The Cooleau mit Dance-Classic-Krachern von den 70er über die Modern-Beats der 2000er bis heute. Auch die legendäre Erdbeerbowle wird es geben, heißt es in der Ankündigung. Tickets gibt es nur noch an der Abendkasse.

Los geht es aber schon am Samstag, 29. April, mit einem Familienprogramm von 13 bis 20 Uhr. Jonglage, Comedy, und Walk-Acts wie „Kamelita das Kamel“ wechseln sich an den verschiedenen Spielstätten in der Vilco ab mit Auftritten von Orchestern, Chören, Bands und Bläserformationen. „Hit Radio FFH on Tour“ ist ebenfalls vor Ort.

Am kommenden Sonntag beginnt das Familienprogramm schon um 12 Uhr, endet aber wegen des Konzerts und der Maionnaise schon um 15.30 Uhr. Das Familienprogramm findet auf dem Günther-Biwer-Platz im Erdgeschoss der Orangerie und im Kurgarten statt. Schließlich muss alles hergerichtet und umgebaut werden für das abendliche Konzert. Außerdem können die Besucher einen Einkaufsbummel mit einplanen, denn von 12 bis 18 Uhr öffnen Geschäfte in der Frankfurter Straße anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags.

Ab 14 Uhr kann in der Nähe der Bibliotheksbrücke die Rikscha der Nachbarschaftshilfe angeschaut und für ein Probesitzen genutzt werden. Über das ganze Wochenende von 9 bis 18 Uhr. präsentiert sich auf dem Marktplatz außerdem erstmals der „Französische Gourmetmarkt“.

Am 1. Mai wird von 12 bis 18.30 Uhr ebenfalls ein abwechslungsreiches Familienprogramm geboten. An diesem Maifeiertag haben auch alle Kinderchöre aus der Kooperation von Grundschulen mit der Musikschule Bad Vilbel und Karben um 13 Uhr ihren Auftritt. Für die jungen Besucher gibt es zudem an allen drei Festtagen Kinderschminken und Ballonmodellieren.

An beiden Tagen sind Tanz-Ensembles zu erleben, Orchester, Rock und Jazz-Bands. Ein Auftritt der Stadtkapelle und klassische Konzerte stehen am 1. Mai auf dem Programm. Zum großen Finale am Montag um 17.30 Uhr haben die Mobilés mit ihrem „Moving Shadows“, einem Schatten-Theater, einen Auftritt in der Vilco. „Mit filigranen Bildern umgarnen die Artisten, Tänzer und Pantomimen ihr Publikum“, heißt es in der Ankündigung verheißungsvoll.

„Wir haben alle Vereine angeschrieben, die auf der Bühne auftreten können“, sagt Annette Zindel-Strauß, sodass die ortsansässigen kulturtreibenden Vereine die Eröffnung mitgestalten können. Dafür hat die Stadt eigens einen Flyer erstellt, in dem die Auftritte mit Bühne und Uhrzeit aufgelistet sind. So sind am Samstag im Gartensaal von 17 bis 17.30 Uhr der Chor die „zwischenTöne“ zu erleben. Davor spielt das Akkordeonorchester, nach dem Chor gibt es ein Schattentheater. Im Saal gibt es mehrmals die Lightshow „Der Vilco-Film“ zu sehen. Um 16 Uhr hat der Chor BelVoce einen Auftritt. Hunger und Durst stillen können die Festbesucher beim Foodtruck-Festival, dass an allen drei Festtagen auf dem Günther-Biwer-Platz stattfindet. An den Foodtrucks gibt es Speis und Trank am Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr und am Maifeiertag von 11 bis 18.30 Uhr. Bei allen Programmpunkten, mit Ausnahme des Jan-Delay-Konzertes und der „megaMaionnaise“ gilt: Der Eintritt ist frei. cwi

Für Jan Delay sind 2000 Karten verkauft. david koenigsmann © Red