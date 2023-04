Neue Quellenkönigin heißt Nadine I.

Die 27-jährige Nadine Kruczek aus Dortelweil wird die neue Botschafterin für Bad Vilbel. Als Quellenkönigin Nadine I. wird sie Nachfolgerin von Sara I. Nadine Kruczek ist von Beruf Polizistin und engagiert sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich beim Sportverein Fun-Ball.

Im Januar hat sich Nadine dem Arbeitskreis Quellenkönigin vorgestellt und gegen drei andere Mitbewerberinnen durchgesetzt. „Mit ihrer lebensfrohen Art hat uns Nadine beim Vorstellungstermin sofort begeistert“, berichtet Verena Eiser, die als Betreuerin aus dem Rathaus der Quellenkönigin zur Seite steht. Nadine wird ganz traditionell am Pfingstmontag beim Quellenfest in ihr neues Amt eingeführt. Sie wird die 19. Bad Vilbeler Quellenkönigin. „Ich freue mich schon sehr darauf, dass ich die Möglichkeit habe die Stadt Bad Vilbel mit ihren Bürgerinnen und Bürgern zu repräsentieren“, sagt sie.

„Seitdem es eine Quellenkönigin in Bad Vilbel gibt, bin ich gerne an deren Seite, natürlich unterstütze ich auch Nadine bei allen Angelegenheiten und den bevorstehenden Veranstaltungen, ich freue mich schon heute auf das Quellenfest und ihre Amtseinführung“, so Kurt Liebermeister, Vorsitzender Stadtmarketing Bad Vilbel. red