Nachschub für die Bücherschränke

Von: Patrick Eickhoff

Freude über den neu bestückten Bücherschrank. eickhoff © Patrick Eickhoff

Gemeinsam haben am Donnerstag Christine Emmerich, Ernst Busemann, Klaus Minkel und Bastian Zander den Bücherschrank an der Volksbank befüllt. Die Werke dafür lieferte die Geschäftsführerin vom Autohaus Ford Jörg aus Bad Vilbel. „Sie hat mehrere Kisten bei uns im Akzente-Buchladen gekauft“, freut sich Busemann. Anschließend stimmte er mit Akzente-Vorsitzendem Minkel eine Lobeshymne an.

„Das Autohaus und die Familie Emmerich sind seit Jahren große Unterstützer der Arbeit unseres Vereins“, sagt Busemann. 2001 gründete er den Akzente-Verein, ein paar Jahre später die Akzente-Stiftung. Er verfolgt das Ziel, erblindete Menschen nachhaltig zu unterstützen. Dabei hat er sich auf die Bekämpfung des grauen Stars spezialisiert. Insgesamt 480 000 Euro sind seitdem an die Christoffel Blindenmission Deutschland (CBM) in Bensheim geflossen.

Diesmal hat Christine Emmerich Bücher im Wert einer vierstelligen Summe gekauft, um die Arbeit des Akzente-Vereins zu unterstützen. Das Geld soll einem Kinderhospiz in Rumänien zugutekommen. „Eine wichtige Sache“, findet Minkel.

Die gekauften Bücher wird Christine Emmerich in den kommenden Wochen in die Bücherschränke in allen Stadtteilen verteilen. „Lesen bildet“, sagt sie. Deshalb handele es sich bei einem Großteil auch um Kinderbücher. „Oft sind die Kinderbücher schnell vergriffen. Es handelt sich um ein niederschwelliges Angebot.“ Gerade deshalb sei es wichtig, dass es in jedem Stadtteil Bücherschränke gebe. „Als Bad Vilbelerin liegt es mir daher am Herzen, nicht nur den Akzente-Verein zu unterstützen, sondern auch die Schränke zu befüllen.“ Für Busemann hat die Geschäftsführerin „das Herz am rechten Fleck“.

Erster Stadtrat Bastian Zander erläutert, dass die Bücherschränke ehrenamtlich gepflegt werden. „Uns als Stadt ist es wichtig, dass wir neben der Stadtbibliothek weitere Angebote schaffen.“ Dass mit solchen Aktionen gleich zwei Sachen unterstützt werden, sei lobenswert. wpa