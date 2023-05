NACHRICHTEN

Gemeinsamer Himmelfahrts-Gottesdienst

Bad Vilbel . Die evangelischen Gemeinden Bad Vilbels laden für Donnerstag, 18. Mai, zu einem gemeinsamen Himmelfahrtsgottesdienst ein. Beginn ist um 11 Uhr unter freiem Himmel in der Erlenbach Aue (Auenkunst am Römerbrunnen). Im Anschluss an den Gottesdienst ist ein gemeinsames Picknick geplant. Es gibt Zuckerwatte und Waffeln! Wer mag, bringt Leckereien und Getränke mit - auch zum Miteinander teilen - und gerne eine Picknickdecke. Es werden auch Stühle zur Verfügung gestellt. red