NACHRICHTEN

Ausflug zur Bundesgartenschau

Bad Vilbel . Zu einer Tagesfahrt zur Bundesgartenschau nach Mannheim lädt die Arbeiterwohlfahrt Bad Vilbel ein. Die Fahrt findet am Samstag, 13. Mai, statt. In Mannheim wartet ein vielfältiges Angebot, schreibt Klaus Arabin von der AWO in der Ankündigung. Viele kennen vielleicht schon den Luisenpark, der für die BUGA 1975 errichtet wurde. Hinzukommt der Spinelli-Park, bis 2014 noch Militärgelände auf der anderen Neckar-Seite. Die Reservierung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. Meldeschluss ist der 5. Mai. Anmeldung unter 01 51/12 84 26 10 oder hallo@awo-badvilbel.de. red