NACHRICHTEN

Teilen

Eltern-Kind-Treff in russischer Sprache

Bad Vilbel . Ab sofort bietet das Familienzentrum Quellenpark jeden Mittwoch zwischen 9.30 und 11.30 Uhr einen Eltern-Kind-Treff in russischer Sprache an. Dieser richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter von null bis drei Jahren und soll neben dem gemeinsamen Austausch auch die Sprachfähigkeiten der Kinder fördern. Geleitet wird der von einer Mutter, die seit Jahren in Deutschland lebt, informiert die Leiterin des Familienzentrums, Susanne Otte-Seybold. Einen solchen Eltern-Kind-Treff in russischer Sprache gebe es in der näheren Umgebung noch nicht, sodass das Angebot derzeit wohl einzigartig sei. Weitere Infos: familienzentrum- quellenpark.de/. red