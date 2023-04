NACHRICHTEN

Teilen

Tag der offenen Gartentür

Bad Vilbel . Mit einem Tag der offenen Gartentür weihen die Naturfreunde Bad Vilbel den kleinen Wiesenrundweg auf der Projektwiese im Hexenloch ein. Am Samstag, 29. April, ab 14 Uhr können die Besucher mit Musik und Kaffee und Kuchen auf dem Wiesenrundweg die verschiedenen Biotope der Wiese erkunden. Die Wiese befindet sich in Verlängerung der Landgrabenstraße nach der Kleingartenanlage am Waldrand. red