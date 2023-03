NACHRICHTEN

Stadtführung zum Thema jüdisches Leben

Bad Vilbel . Am kommenden Sonntag, 2. April, beginnt um 15 Uhr eine Stadtführung zum Thema jüdisches Leben in Vilbel. Treffpunkt ist der Jüdische Friedhof am Gronauer Weg. Die Leitung der Führung übernimmt Marlene Schröder-Greim, teilt der Verein für Geschichte und Heimatpflege mit. Da die Führung mit einer Begehung des Jüdischen Friedhofs beginnt, sollten alle männlichen Teilnehmer an diesem Rundgang eine Kopfbedeckung mitbringen. Ebenfalls wird festes Schuhwerk empfohlen. Neben Informationen zum Friedhof selbst wird Schröder-Greim auch auf die jüdische Bestattungskultur eingehen. red