Basar für Kindersachen

Bad Vilbel . Nachdem der Heilsberger Basar für Kindersachen pandemiebedingt ein Online-Basar war, wird er am kommenden Samstag, 11. März, von 11 bis 13 Uhr wieder in der Sporthalle, Carl-Schurz-Straße 33, öffnen. Spielsachen, gut erhaltene Kleidung, Babyausstattung sowie Schuhe und Bücher können nun wieder in Präsenz erworben werden. red