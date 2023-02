NACHRICHTEN

Teilen

Vorfahrt missachtet, Radfahrer stürzt

Bad Vilbel . Am Mittwochabend gegen 19 Uhr befuhr ein 52-jähriger E-Bike-Fahrer auf der Vilbeler Straße in Richtung Ortsmitte, als ihm ein aus der Dortelweiler Straße kommender Autofahrer die Vorfahrt nahm. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Radfahrer sehr stark abbremsen, woraufhin er im Kreuzungsbereich stürzte und dabei Verletzungen erlitt. Das Auto fuhr davon. Der 52-Jähriger wurde schließlich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0 61 01/5 46 00. red