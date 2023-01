NACHRICHTEN

Bürgerbüros geschlossen

Bad Vilbel . Die beiden Standorte des Bürgerbüros der Stadt Bad Vilbel im Rathaus in Dortelweil und auf der Frankfurter Straße müssen am Mittwoch, 8. Februar, geschlossen bleiben. Aufgrund einer Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können an diesem Tag keine Dienstleistungen in den Bürgerbüros angeboten werden. red