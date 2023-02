Nachbarschaft und Wahnsinn

Bad Vilbel - Mit „Nachrichten aus dem Hinterhaus“ gastiert der Kabarettist und Schauspieler Matthias Egersdörfer am morgigen Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr im Theater Alte Mühle.

In seinem neuen Programm stellt Egersdörfer den ganz normalen Nachbarschafts-Wahnsinn bloß. „Gehen sie durch die große Eingangstür des Mietshauses, dann geradeaus weiter durch das Tor. Jetzt stehen sie im Hinterhof, links neben ihnen die Abfalleimer, die riechen mal weniger, mal mehr. Schreiten sie am besten zügig weiter, rechts herum, vorbei an der alten Kastanie, die ihre Äste in das bisschen Himmel reckt. Gleich dahinter befindet sich der Eingang zum Hinterhaus. Über ein schmales Treppenhaus kommen Sie in den zweiten Stock hinauf. Vor Ihnen befindet sich nun die rote Eingangstür. Dahinter haust der Egers mit der Frau. Treten Sie ein!“, heißt es in der Ankündigung.

Im Vorverkauf sind Tickets erhältlich im Kartenbüro der Stadt, Klaus-Havenstein-Weg 1, Telefon 0 61 01/55 94 55, oder online über www.kultur-bad-vilbel.de. red