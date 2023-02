Mystisches und Polkas

Die aus Franken stammende Folkband „Gankino Circus“ gastiert am Mittwoch, 15. Februar, 20 Uhr, im Theater Alte Mühle mit dem Programm „Bei den Finnen“.

Was der Franke für Bayern ist, das ist der Finne für Europa: Ein Exot aus dem Norden, wortkarg, wunderlich - und doch irgendwie liebenswert. Da verwundert es nicht, dass sich die Gruppe „Gankino Circus“ aus dem westmittelfränkischen Dietenhofen geradezu magisch angezogen fühlt von Finnland. Und so wird nach einer televisionistischen Grenzerfahrung kurzerhand der Bandbus bepackt und die vier Ausnahmekünstler brechen auf zu einer Reise, nach der nichts mehr so sein wird wie zuvor ...

„Bei den Finnen„ bietet mystische Melodien, magische Klänge, wundersame Lieder und die schnellsten Polkas der Welt. Das Publikum kann die Geschichte eines außergewöhnlichen Roadtrips der vier westmittelfränkischen Musiker quer durch die finnische Einöde miterleben. Tickets gibt es im Kartenbüro der Stadt, Klaus-Havenstein-Weg 1, Telefon 0 61 01/55 94 55, oder online über www.kultur-bad-vilbel.de. red