Musiktag in Dortelweil

Am Sonntag, 9. Juli, findet von 15 bis 17 Uhr in Dortelweil der zweite Musiktag nach französischem Vorbild statt. Das bedeutet: Freier Eintritt für 36 Konzerte an zwölf Plätzen in Bad Vilbel-Dortelweil, kündigt „Dortel!Weil! Musik“, der Förderkreis der evangelischen Kirche Dortelweil, an.

Das Publikum erhält einen Flyer mit den Konzerten, die jeweils 20 Minuten dauern. Man sucht sich verschiedene Konzerte aus und erläuft sich Dortelweil musikalisch. Weitere Infos gibt es auch auf der Webseite der evangelischen Kirche Dortelweil oder mit QR-Code auf dem Plakat.

Geboten wird laut Ankündigung Musik von Jazz bis Klassik, von Keyboard bis Stimme, von Cello bis Flöte, Tanz und Festliches. Organisiert haben dieses Musikfest Olaf Deller, Sheau Mei Schulz, Peter Gütig und Sibylle Wolf von „Dortel!Weil!Musik“.

„Wir freuen uns schon sehr auf dieses außergewöhnliche Ereignis. So viele tolle Musiker, so viele unterschiedliche Musikrichtungen und Instrumente“, erläutert Olaf Deller.

Bei Regen finden die Konzerte in den Kirchen und im evangelischen Gemeindehaus „Arche“ in Dortelweil statt. Um Spenden wird gebeten. red