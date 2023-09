Musik der Meister zauberhaft gespielt

Energie und Spielfreude zeichnet das Konzert des Landesjugendsinfonieorchesters Hessen bei den Burgfestspielen aus. FAUERBACH © Christine Fauerbach

Festspiel-Matineen in der Wasserburg sind immer für eine Überraschung gut. Das betrifft das Programm der Lesungen und Konzerte ebenso wie das Ambiente, die Stimmung im Publikum und die Umgebungsgeräusche. Beim Sommerkonzert des Landesjugendsinfonieorchesters (LJSO) Hessen ertönten die Glocken der benachbarten St.-Nikolaus-Kirche gleich zweimal, um die frohe Botschaft von Taufen zu verkünden.

Dafür ließen die jungen Nachwuchsmusikerinnen und -musiker des LJSO Hessen gern ihre Instrumente schweigen und Dirigent Vitali Alekseenok seinen Taktstock ruhen. Vor und nach der unerwarteten „zweiten“ Pause kam das Publikum in den Genuss eines anspruchsvollen sinfonischen Konzertprogrammes. Das Auswahlorchester mit 80 Jugendlichen aus allen hessischen Regionen interpretierte voller Spielfreude mit der Tondichtung „Finlandia op. 26“ das populärste Werk des finnischen Komponisten Jean Sibelius. Das rund zehnminütige Orchesterwerk zeichnet sich durch erhabene Chortalklänge, schmetternde Fanfaren und hymnische Melodien aus. Nach diesem fulminanten Auftakt ließ das LJSO Hessen das „Konzert für Violine und Orchester, e-Moll Opus 64“ von Felix Mendelssohn Bartholdy erklingen. Geschrieben hat es der Komponist für seinen Freund, den Geiger, Ferdinand David, der als Erster den herausfordernden Solopart bei der Uraufführung im März 1845 im Leipziger Gewandhaus spielte. Diesen zugleich schwärmerisch-lyrischen Solopart ab dem zweiten Takt des Eröffnungssatzes übernahm auf der Burgfestspielbühne die Geigerin Alexandra Weissbecker. Die 22-Jährige, gebürtige Marburgerin, spielt auf einer Violine von Nicolò Gagliano (1769), die ihr die Deutsche Stiftung Musikleben als Leihgabe zur Verfügung stellte. Weissbecker, Preisträgerin zahlreicher namhafter Wettbewerbe, bewältigte die Herausforderung souverän und wurde mit anhaltendem Applaus vom Festspielpublikum gefeiert.

Im Anschluss an die Soloexposition nahm das Orchester das Hauptthema des Stückes auf. Im zweiten dreiteiligen Satz, einer Romanze nach Art der Lieder ohne Worte, knüpft die übergehaltene Note des Fagotts direkt an den ersten Satz an. Der elfenhaft schwirrende Finalsatz, ein Rondo mit eigenen Einleitungsteil, schließt an den langsamen Satz an. Dritter im Bunde der großen Komponisten war an diesem sonnigen Sonntagmorgen Pjotr Iljitsch Tschaikowsky. Von ihm interpretierten die Auswahl der besten jugendlichen Musiker im Alter von 13 bis 21 Jahren aus Hessen die „Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64“.

Tschaikowsky komponierte seine fünfte Sinfonie zwischen Mai und August 1888. Uraufgeführt wurde die Sinfonie, die heute zu seinen beliebtesten Werken gehört, im November 1888 in St. Petersburg. In das Leitthema des großen sinfonischen Werkes eingeführt wird das Publikum von den beiden Klarinetten, die Lilly Knoch aus Kassel und Lovis Weller aus Erbach, spielten. In seiner Komposition bildet, der von starken Selbstzweifeln geplagte Tschaikowsky, eine große emotionale Bandbreite zwischen düsterer Melancholie, zarter Lyrik, wilden Ausbrüchen und einem strahlenden Finale ab. Die mit stürmischem Applaus herbeigeklatschte Zugabe gewährte das 1976 gegründete LJSO Hessen und sein Dirigent, der ab der Spielzeit 2024/25 das Chefdirigat der Deutschen Oper am Rhein übernimmt, mit dem „Ungarischen Tanz, Nr. 6, D-Dur“ von Johannes Brahms. Das LSJO Hessen hat in der Quellenstadt und Region viele Fans. Das zeigte sich zum einen an der großen Nachfrage an Karten und zum anderen daran, dass Besucher, die keine Karte mehr bekommen hatten, vor der Burg ausharrten, um wenigstens als Zaumgäste noch in den Genuss der Musik zu kommen. cf