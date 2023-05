Mit Jim Knopf in die Drachenstadt

Von: Patrick Eickhoff

Probesitzen auf Emma der Lokomotive. Platz nehmen Martin Bringmann als Lukas der Lokomotivführer und Davina Fox als Jim Knopf. Inszeniert wird das Stück von Regisseurin Kirsten Uttendorf. Eickhoff © Patrick Eickhoff

Bad Vilbel - Nachdem mit „Achtsam morden“ im Theaterkeller die 37. Festspielsaison der Burgfestspiele gestartet ist, geht es am Wochenende auch auf der großen Bühne los. Mit „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ steht ein echter Klassiker in den Startlöchern.

Lummerland ist zu klein für so viele Menschen: Jim Knopf, das Findelkind, und Lukas der Lokomotivführer, verlassen mit Emma, der Lokomotive, die Insel mit zwei Bergen und machen sich auf die Reise - durch die Wüste, nach Mandala und in die Drachenstadt, um viele Abenteuer zu erleben und neue Freunde zu finden. Die allseits bekannte und beliebte Geschichte „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ von Michael Ende feiert am Wochenende Premiere bei den Bad Vilbeler Burgfestspielen.

Regie führt Kirsten Uttendorf. Bei den Burgfestspielen inszenierte sie unter anderem „Alice im Wunderland“, „Pünktchen und Anton“, „Pippi Langstrumpf“ oder auch „Robin Hood“. Sie sagt: „Kindertheater ist immer etwas Besonderes.“ Besonders, wenn die Geschichte bekannt sei. „So ziemlich jeder hat schon mal von Jim Knopf und dem Lummerland gehört.“ Deshalb werde mit der Fantasie gespielt. „Das hat Michael Ende ja auch gemacht. Wir haben China bewusst Mandala genannt. Jim Knopf und Lukas erleben auf ihrer Reise viele Abenteuer. Die Vorstellung lebt von lebendigen Figuren und einer lebendigen Bühne.“

TERMINE Die öffentliche Generalprobe von „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ findet am Samstag, 13. Mai, um 15 Uhr statt. Die Premiere steigt am 14. Mai um 12 Uhr. Es folgen Schulaufführungen am Montag, 15. Mai, und Dienstag, 16. Mai, jeweils um 10 Uhr. Informationen zu allen weiteren Terminen und Tickets gibt es unter der Adresse www. kultur-bad- vilbel.de. wpa

Jim Knopf und Lukas auf die Bühne bringen Davina Fox und Martin Bringmann. Die Schauspielerin steht das erste Mal nach ihrem Abschluss an der Schule für Schauspiel in Hamburg in einer Hauptrolle auf der Bühne. Die Vorfreude ist der jungen Schauspielerin anzumerken. „Ich habe richtig Bock“, sagt sie. Das Team sei super und das Bühnenbild ebenfalls. „Ich kann meiner Energie freien Lauf lassen. Auf der Bühne bin ich wie ein Flummi“, sagt sie und lacht. Claus Stump hat als Ausstatter ein Bühnenbild für die Wasserburg entworfen, das den Schauspielern viele Möglichkeiten gibt. „Es gibt überall was zu entdecken“, sagt Regisseurin Kirsten Uttendorf.

Den ruhigen Gegenpart zu Jim Knopf spielt Martin Bringmann als Lukas. Er freut sich auf ein ganz spezielles Publikum. „Kinder sind einfach ehrlich. Die sind pur. Da sind Reaktionen dabei, die lassen sich nicht planen.“ Deshalb sei es auch wichtig, die Rolle komplett ernst zu nehmen - auch in der Vorbereitung. „Die Konzentration darf auf keinen Fall nachlassen, weil es Kinder sind.“ Außerdem sei es eine Herausforderung, dass das Publikum die Geschichte natürlich kenne. „Aber da bin ich guter Dinge.“

Regisseurin Kirsten Uttendorf jedenfalls freut sich auf einen „fantasievollen Spielplatz“. Die Geschichte von Michael Ende sei immer so etwas wie ein „weg mit den Scheuklappen“. „Jim und Lukas stoßen auf ihrer Reise ein kleines Atom an. Die Reaktion fällt aber größer aus.“ Uttendorf verspricht: „Darauf können sich nicht nur Kinder freuen.“