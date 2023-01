Mit der AWO zum Einkauf

Bad Vilbel - Mit dem AWO-Bus können die Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtteil Dortelweil ins Brunnencenter Dortelweil fahren. Die AWO Bad Vilbel startete mit einem neuen Angebot in das Jahr 2023. Am 16. Januar ging es los, im Februar gibt es nun zwei Termine: am 6. und 20. Februar jeweils ab 14 Uhr. „Willkommen sind alle Einkaufswilligen, die aus welchem Grund auch immer, zeitweise oder dauerhaft in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und dadurch ihre Einkäufe nicht mehr vollständig selbst erledigen können“, sagt AWO-Vorsitzender Rainer Fich.

„Im Brunnencenter angekommen, sollten unsere Gäste dann ihre Erledigungen weitestgehend selbstständig erledigen können, kleine Hilfestellungen sind aber möglich“, ergänzt die stellvertretende Vorsitzende der AWO, Beate Giebel.

Die Einkaufsfahrten finden an jedem ersten und dritten Montag eines Monats ab 14 Uhr statt. Die Gäste werden nach Anmeldung zu Hause abgeholt und mit ihren Einkäufen auch wieder nach Hause gebracht. Anmeldungen sind möglichst immer bis drei Tage vor der Einkaufsfahrt erforderlich, damit Abholzeit und Ort vereinbart werden können.

Die Fahrt mit dem Bus sei kostenfrei, teilt Rainer Fich mit. Er nimmt auch die Anmeldungen per Telefon 0 61 01/6 43 55 oder per E-Mail: rainer.fich@t-online. de entgegen. red