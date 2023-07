Mehr Tümpel, weniger Buche

Von: Patrick Eickhoff

Teilen

Im Bad Vilbeler Wald soll die „Erholungsfunktion“ an erster Stelle stehen. Das haben die Verantwortlichen von Hessen Forst und der Stadt Bad Vilbel auf einer Veranstaltung betont. imago © Red

Wie geht es im Bad Vilbeler Wald die kommenden Jahre weiter? Festgehalten wird das im sogenannten Forsteinrichtungswerk. Dieses soll nach Beratungen und Beschluss der Umweltkommission den städtischen Gremien zur Verabschiedung vorgelegt werden. Im Vorfeld sollte jedoch die Öffentlichkeit informiert werden. Die zeigte allerdings nur bedingt Interesse an der Veranstaltung im Dortelweiler Kultur- und Sportforum.

Wenn ein Thema in den vergangenen Jahren die Bad Vilbeler Gemüter erhitzt hat, dann der Stadtwald. Massiver Holzeinschlag, finanzielle Absichten, falsche Bewirtschaftung. Die Vorwürfe des Arbeitskreises „Bad Vilbeler Stadtwald“ waren heftig. Er startete eine Petition, sammelte mehr als 1600 Unterschriften, um das „Ende des massiven Holzeinschlags“ zu erreichen. Das Quorum wurde erreicht, die Umweltkommission der Stadt Bad Vilbel wieder ins Leben gerufen.

Nach der Sommerpause sollen Bad Vilbels Stadtverordnete jetzt das neue Forsteinrichtungswerk für die kommenden zehn Jahre beschließen. Darin aufgenommen ist unter anderem eine Übersicht der Waldflächen und eine Planung für die Pflege des Bestands, die Holzentnahme und die Aufforstung.

Um die Öffentlichkeit über das Werk zu informieren, hatte die Stadt am Montagabend ins Dortelweiler Kultur- und Sportforum geladen. Dort präsentierten Bettina Reimer von der Stadt Bad Vilbel, Bürgermeister Sebastian Wysocki (CDU), Hessen-Forst-Bereichsleiter Anselm Möbs, Michael Pries von Hessen Forst sowie der zuständige Revierförster Eckhard Richter die Erkenntnisse und eben, wie es mit der Waldbewirtschaftung in Bad Vilbel weitergehen soll. Nicht einmal 20 Gäste lauschten den Ausführungen, mehr als die Hälfte davon sitzt im Stadtparlament.

Insgesamt sei im vergangenen Zeitraum, die Einschlagsplanung um 28 Prozent überschritten worden. Grund dafür seien die Zwangsfällungen (Krankheit, Wegesicherung), die insgesamt rund 22 Prozent des Gesamteinschlages ausmachten, berichtete Pries. Die Planung bei den Baumartengruppen Buche und Fichte wurden überzogen. Die Einschläge bei der Kiefer und Eiche wurden aufgrund der Übernutzung (zu viel Einschlag) bei den anderen Baumartengruppen etwas gedrosselt. Bezogen auf die Nutzungsarten wurden die Planungen bei der Hauptnutzung und bei der Pflegenutzung gleichmäßig übererfüllt. Priest führte aus: „Die Stadt macht jährlich ein Minus von 52 000 Euro mit dem Wald. Vorrangig sind die Erholungsfunktion und die Schutzfunktionen, insbesondere Arten- und Biotopschutz.“ Holzproduktion und finanzieller Nutzen seien nachrangig. Bürgermeister Wysocki merkte an: „Die Stadt verdient mit dem Wald kein Geld.“ Der Stadtwald soll weiter verjüngt werden. Geplant sind Pflanzungen von Douglasie, Großer Küstentanne und Weißtanne. Die Einschläge und Fällungen bei der Kiefer und Eiche wurden aufgrund der „Übernutzung bei den anderen Baumartengruppen“ etwas gedrosselt. Auch in der kommenden Periode soll der Anteil an starken, alten Bäumen weiter zunehmen. Dies diene auch dazu, die Erholungsfunktion des Stadtwaldes weiterhin in den Vordergrund zu stellen und den Erfordernissen des Naturschutzes im hohen Maße gerecht zu werden. Absterbende Bäume durch den Klimawandel, insbesondere Buchen, könnten jedoch diesen Zielen zuwiderlaufen. „Sie hat eigentlich keine Chance“, so Möbs.

Die anschließende Diskussion fiel kurz aus. Eine Bürgerin zeichnete ein dramatisches Bild. Im März seien so viele Bäume gefällt worden wie noch nie. Verängstigte Rehe hätten dabei vor ihr gestanden und nicht gewusst, wohin, Fahrzeuge seien überall gewesen und hätten Holz geholt. „Es wurde in einem Monat mehr Holz geholt als in den vier Jahren davor“, sagt die aufgebrachte Zuschauerin. „Das ist der Horror.“

Diese Vorwürfe ließen Möbs, Pries und Richter nicht auf sich sitzen. „Wir mussten 2022 viele Eschen fällen, weil sie mit Pilz befallen waren.“ Möbs ergänzte: „Sie dürfen nicht so tun, als ist das unsere Schuld. Das bedingt der Klimawandel. Wir räumen nur das weg, was wir wegräumen müssen.“ Es gehe darum, den Wald in die Klimaresilienz hinein zu entwickeln.

Ein Bürger wünschte sich, dass der Wald wieder die Tümpel entstehen lasse wie früher. Dem stimmten die Verantwortlichen zu. Allerdings sei das mit der Feuchtigkeit immer so eine Sache. Förster Richter sagte: „Wir können das Wasser nur halten, wenn auch Wasser kommt.“

Nur wenige Interessierte folgen der Einladung der Stadt. eickhoff © Patrick Eickhoff