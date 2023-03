Massenheimer Weg bleibt zu

Kein Durchkommen: Der Massenheimer Weg bleibt gesperrt. eickhoff © Patrick Eickhoff

Bad Vilbel - Die wohl emotionalste und traurigste Stadtverordnetenversammlung der vergangenen Jahre fand am Dienstagabend in Dortelweil statt. Politisch gestritten wurde nahezu gar nicht.

Wo normalerweise diskutiert und debattiert wird, was das Zeug hält, war am Dienstagabend innehalten angesagt. Die Stadtverordnetenversammlung im Dortelweiler Kultur- und Sportforum begann emotional. Die anwesenden Gäste und Stadtverordnete erinnerten an die beiden plötzlich und kürzlich verstorbenen Raimo Biere (AfD) und Peter Paul (Grüne). Stadtverordnetenvorsteher Oliver Junker hielt eine emotionale Rede und zählte die zahlreichen Tätigkeiten auf, die beide Massenheimer in Bad Vilbel ausführten. „Sie handelten stets aus voller Überzeugung.“

´Nach einer Schweigeminute spielte Friedemann Kuhl auf einer Gitarre eine Akustik-Version von „There Will Never Be Another You“. Im Saal waren die beiden Plätze der Abgeordneten mit jeweils einem Bild und zahlreichen Blumen geschmückt. Ein würdiger Rahmen. „Es fällt schwer jetzt zur Tagesordnung überzugehen“, sagt Bürgermeister Sebastian Wysocki (CDU) anschließend. Das taten Bad Vilbels Stadtverordnete zwar anschließend - aber ohne wirkliche Diskussion. Folgende Punkte wurden behandelt:

Massenheimer Weg : Die FDP wollte mit einem Antrag erreichen, dass der Massenheimer Weg wieder geöffnet wird. Außerdem solle der Bauzaun und die Durchgangsverbotsschilder entfernt werden. Fraktionsvorsitzende Julia Russmann erläuterte, dass der gesperrte Schulweg weiter rege genutzt werde. Deshalb solle man ihn freigeben und zusätzlich eine behelfsmäßige Ampelanlage, analog zur Querung Höhe Riedweg, installieren sowie eine behelfsmäßige Befestigung des Fußgängerweges mit abgetrenntem Streifen für den Radverkehr umsetzen. Das könne den Verkehr entlasten.

Hagen Witzel (CDU) betonte, dass man mit dem aktuellen ausgewiesenen Schulweg bereits eine sichere Lösung habe. „Dieser ist nahezu gleich lang wie der Massenheimer Weg und daher keine Belastung für die Schüler.“ Wenn die Therme gebaut werde, müssten die Schüler sowieso den aktuellen Weg nutzen. Deshalb lehne man den Antrag ab. Ebenfalls dagegen stimmten neben der CDU SPD und Grüne. Der fraktionslose Michael Wolf und die Freien Wähler enthielten sich. Bei Zustimmung der FDP wurde der Antrag abgelehnt.

Neue Feuerwehr-Fahrzeuge : Einstimmig beschlossen Bad Vilbels Stadtverordnete die Beschaffung von zwei sogenannten Wechselladerfahrzeugen für die Feuerwehr und die Übertragung der Restmitteln von 376 000 Euro aus dem Haushaltsjahr 2022. Für die Beschaffung der Fahrzeuge waren im Haushalt 2022 Mittel eingestellt und genehmigt. Allerdings wurden sie in Summe deutlich teurer, da momentan eine große Lieferverzögerung bei den Fahrzeugherstellern herrscht und durch die angespannte wirtschaftliche Lage alle Fahrzeughersteller ihre Preise angepasst haben.

Getränkemarkt : Es ist ein kleines bürokratisches Kuriosum, das Bad Vilbels Stadtverordnete seit einiger Zeit umtreibt. Denn baurechtlich gesehen darf der Getränkemarkt in der Friedberger Straße eigentlich keine Getränke verkaufen. Dafür muss nun eine umfassende Änderung des Bebauungsplans her. Für die Aufstellung und Änderung stimmten Bad Vilbels Stadtverordnete einstimmig. „Eigentlich ist das eine Legalisierung dessen, was dort schon steht“, so Bürgermeister Wysocki.