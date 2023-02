Literatur unter der Lupe

Teilen

Denis Scheck günther schwiering © Red

Literaturkritiker Denis Scheck ist am Freitag, 17. Februar, um 20.15 Uhr zu Gast in der Stadtbibliothek. „Druckfrisch präsentiert“ spricht er über Neuerscheinungen in der Bücherwelt.

„Vom Schönen, Guten, Wahren - und vom Albernen, Überflüssigen und Banalen. „Druckfrisch“-Moderator Denis Scheck sichtet literarische Neuerscheinungen und erklärt, wie man sich trotz der Abertausenden Neuerscheinungen in jedem Jahr auf dem deutschen Buchmarkt zurechtfindet“, heißt es in der Einladung des Fachbereiches Kultur. Denis Scheck stellt die besten Romane, Sachbücher und die Schriftsteller zu diesen vor. Außerdem nimmt er die aktuellen Bestseller unter die Lupe.

Der in Köln lebende Scheck gilt als einer der bekanntesten deutschen Literaturkritiker. Nach seinem Studium in Geschichte, Politik und Literaturwissenschaften folgte eine Arbeit als Übersetzer und Agent. Mittlerweile ist er Redakteur des Deutschlandfunks und Moderator der ARD-Sendung „Druckfrisch“.

Einlass ist ab 19:45 Uhr. Karten sind auch an der Abendkasse erhältlicht, im Vorverkauf beim Kartenbüro, Klaus-Havenstein-Weg 1, Tel. 0 61 01/55 94 55, E-Mail: ticket@bad-vilbel.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Frankfurt Ticket. red