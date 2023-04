Lesung und Gespräch

Beim diesjährigen Festival „Frankfurt liest ein Buch“ (24. April bis 7. Mai) steht mit „Streulicht“ der Debütroman der 1988 in Frankfurt geborenen und hier auch aufgewachsenen Autorin Deniz Ohde im Mittelpunkt. Das Kulturamt Bad Vilbel beteiligt sich mit einer Veranstaltung an dem Festival und lädt für Donnerstag, 27. April, 20.15 Uhr, in die Stadtbibliothek zu einer Veranstaltung mit Jo van Nelsen ein.

Der Schauspieler und Sänger hat seine Lesung mit Gesprächsangebot unter den Titel „Ferne Väter“ gestellt.

Das Thema wird in der Ankündigung wie folgt erläutert: In Ohdes preisgekröntem Roman wird der Vater gleich im ersten Kapitel als eine der zentralen Figuren vorgestellt. Verloren, überfordert, brutal spiegelt er das Trauma einer ganzen Generation, die die Sprachlosigkeit der Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg übernommen hat, ohne eine eigene Sprache gefunden zu haben. Das transgenerationale Trauma der „fernen Väter“ wird weitergegeben, ohne dass es bewusst ist. Jo van Nelsen wird im Gespräch mit dem Publikum diesen Aspekt des Romans näher beleuchten.

Die Veranstaltung in der Bad Vilbeler Stadtbibliothek am Niddaplatz ist kostenpflichtig. Im Vorverkauf sind Tickets im Kartenbüro, Karl-Havenstein-Weg 1, Telefon 0 61 01/55 94 55, erhältlich oder online über www.kultur-bad-vilbel.de. red