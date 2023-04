Lesung über Hans Maier

Teilen

Zu einer Lesung laden die Naturfreunde und Arbeiterwohlfahrt Bad Vilbel für Freitag, 21. April, um 18.30 Uhr in den AWO-Treff Bad Vilbel, Wiesengasse 2, ein. Dies ist der Nachholtermin für die wegen des Bahnstreiks ausgefallene Lesung am 22. März. Hanna und Dieter Eckhardt lesen aus ihrem Buch „Hitler hat ihn umgebracht“, in dem das Schicksal des Frankfurter Sozialpolitikers Hans Maier (1889 - 1937) nacherzählt wird.

Der Eintritt zur der Veranstaltung von Naturfreunden und Arbeiterwohlfahrt ist frei. Spenden werden erbeten, heißt es in der Einladung. red