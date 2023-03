Leihfahrräder im Angebot

Teilen

Bad Vilbel - Damit die S6 ab Dezember auf eigenen Gleisen unterwegs ist, muss die Strecke zwischen Bad Vilbel und dem Frankfurter Westbahnhof von Freitag, 31. März bis Montag, 17. April gesperrt werden. Stattdessen stehen Ersatzbusse sowie die reguläre Buslinie 30 zur Verfügung. Auch bei dieser Sperrung gebe es eine Alternative im Schienenersatzverkehr, es würden nämlich erneut Leihfahrräder angeboten.

Das teilt die Stadt mit. An acht S-Bahn-Stationen können Fahrgäste für je 30 Freiminuten Fahrräder kostenlos ausleihen. Die Leihräder von nextbike by TIER. stehen an den Stationen Groß-Karben, Bad Vilbel, Bad Vilbel-Süd, Berkersheim, Frankfurter Berg, Eschersheim, Ginnheim und Frankfurt-West. Fahrgäste, die diesen Service nutzen möchten, können sich auf den Seiten des Anbieters informieren: https://www.nextbike.net/sev- mit-nextbike-by-tier/. „Schon im vergangenen Jahr haben wir diese Alternative im Schienenersatzverkehr unterstützt. Wer also einmal ausprobieren möchte, das Fahrrad statt dem Bus zu nutzen, kann dies unkompliziert und kostenlos tun. Mit diesem Angebot zeigen alle Beteiligten auch, dass ein Mobilitätsmix in der Region darstellbar ist und auch allen Ansprüchen entsprechen kann“, so Bürgermeister Sebastian Wysocki. red