Laupus-Hof will erweitern

Von: Patrick Eickhoff

Der Laupus-Hof soll wachsen. Dafür wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt. eickhoff (2) © Patrick Eickhoff

Ein ausgebautes Café, neue Ferienwohnungen sowie einen größeren Verkaufsladen. Auf dem Massenheimer Laupus-Hof soll sich Einiges tun. Das Stadtparlament hat kürzlich über den dazugehörigen Bebauungsplan diskutiert - mit unterschiedlichen Auffassungen.

Der Laupus-Hof in Massenheim ist nicht nur im Stadtteil bekannt. Am Rande Bad Vilbels bewirtschaftet die Familie Laupus einen Ackerbaubetrieb mit Schwerpunkt auf dem Kartoffelanbau sowie der Verpackung und Vermarktung der Produkte. Besonders gut kommen der Hofladen und das angegliederte Bauernhofcafé an. Jetzt möchte der Hof wachsen. In der Stadtverordnetenversammlung haben Bad Vilbels Stadtverordnete über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan am „Hofgut Laupus“ abgestimmt.

Die Pläne dafür hatte Bürgermeister Sebastian Wysocki (CDU) bereits im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss vorgestellt. Vorangetrieben werden solle die Entwicklung des Betriebes. Geplant ist eine Vergrößerung des Hofladengebäudes zur Erweiterung des Café-Bereiches sowie die Errichtung von weiteren Ferienappartements. Die Maßnahmen sollen nördlich des bestehenden Gästehauses vollzogen werden. Insgesamt sind für die Gäste des Laupus-Hofs sechs Appartements mit drei Doppelzimmern und sechs Einzelzimmern vorgesehen. Darüber hinaus soll im Kellergeschoss ein Mitarbeiterappartement entstehen - weil dort eben auch Saisonarbeitskräfte tätig seien.

In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung waren die Pläne von Steffen Laupus dann ebenfalls Thema. Thomas Tilse von den Grünen erläuterte, warum seine Partei gegen die Aufstellung stimmte. „Die Massenheimer sind betroffen und es gibt die Befürchtung, dass es mehr Verkehr gibt - vor allem von Lastwagen.“ Seine Partei schlage sich daher auf die Seite des Volkes. Es handele sich außerdem um einen großen Neubau. „Es wird wertvolles Ackerland versiegelt.“ Grüne Architektur sei nicht vorgesehen, auch wenn das natürlich beteuert werde. „Wir haben auch grundsätzlich nichts gegen Gastronomie, aber in Massenheim herrscht dann ein Ungleichgewicht.“

Das sorgte für großes Unverständnis aufseiten der Koalition. CDU-Fraktionsvorsitzende Irene Utter führte aus, dass es eine große Herausforderung sei, einen landwirtschaftlichen Betrieb in diesen Zeiten aufrechtzuerhalten. Die Aufstellung des Bebauungsplans sei im Ortsbeirat einstimmig gewesen. „Wie passt das zusammen?“ Es habe eine Zählung des Verkehrs gegeben. Während Radfahrer und Fußgänger auf mehr als 600 kommen, seien es nur rund 270 Pkw am Tag. „Wir reden von sechs bis sieben Autos, die pro Stunde den Weg benutzen, und das mit 20 bis 25 Stundenkilometern.“

Die Verweilpunkte, die gebaut werden sollen, würden für alle Massenheimer eine Verbesserung darstellen. Dass die Grünen diese als „Rettungsinseln“ darstellen, sei „Populismus, der ihrer eigentlich nicht würdig ist“. Utter zeigte sich verwundert, dass die Partei außerdem beim Bebauungsplan am Dottenfelderhof all diese Bedenken nicht angebracht hat. „Die gleiche Umsetzung wie beim Dotti verdient auch Herr Laupus, auch wenn er kein Biobauer ist.“

Bernd Hielscher (SPD) war ebenfalls der Meinung, dass das Vorgehen der Grünen beim Dotti und jetzt beim Laupus-Hof ein „Geschmäckle“ hinterlasse. Die Befürchtung, mehr Autofahrer könnten die Waage benutzen, die auf dem Hof zur Verfügung steht, sei unbegründet. „Es gibt ein Protokoll und es werden dort ausschließlich seine eigenen Fahrzeuge oder die der Spedition gewogen.“ Hielscher machte außerdem deutlich, wer sich eine Ferienwohnung miete, „der kommt meines Wissens nach auch nicht mit dem Lkw“.

Auch Bürgermeister Wysocki betonte noch einmal: „Die sechs Ferienwohnungen werden nicht der Untergang Massenheims sein.“ Die Rede von Thomas Tilse sei mit einem falschen Zungenschlag gehalten worden. Denn in Massenheim gebe es auch noch zahlreiche Restaurants. Die Darstellung eines Ungleichgewichts sei nicht richtig.

Für die Aufstellung des Bebauungsplans stimmten CDU, SPD, FDP und AFD. Die FW und der fraktionslose Michael Wolf enthielten sich. Die Grünen stimmten dagegen.

Der Weg in Richtung Laupus-Hof soll ausgebaut werden. © Patrick Eickhoff