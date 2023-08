Ladies Night auf Festplatz

Vier Tage sind erfolgreich gelaufen - positive Rückmeldungen gab es sowohl bei den Schaustellern wie bei den Besucherinnen und Besuchern, wie Marktmeisterin Stefanie Kunert erfreut mitteilen konnte. Die zwei Tage Pause hatten sich alle verdient.

Weiter geht es am heutigen Freitag, wenn ab 14 Uhr die Fahrgeschäfte, Gastronomiebetriebe, Jahrmarktbuden und auch die Krammarkt-Stände wieder öffnen. In der Festhalle Hausmann geht ab 14.30 Uhr der Seniorennachmittag über die Bühne und ab 19 Uhr steigt die „Mallorca meets Bad Vilbel“-Party mit Markus Becker, Marry und der Frankfurter Oktoberfestband.

Im Kölsch-Treff der Festhalle ist derweil ebenfalls ab 19 Uhr Travestie mit Trude Trash und Tarabas Van Luk angesagt. Auf dem gesamten Festgelände ist für Freitag erstmals in der Geschichte des Vilbeler Marktes „Ladies Night“ ausgerufen.

Auch am Samstag, 26. August, ist das Festgelände für Marktbesucher ab 14 Uhr geöffnet. Ab 19 Uhr findet in der Festhalle der „Abend der Vilbeler Vereine“ statt. Für das musikalische Rahmenprogramm ist beim „Abend der Vereine“ die Stadtkapelle gefordert. Aufgrund der Ferien ist die Anzahl der teilnehmenden Gruppen leider etwas überschaubar - was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tun muss: Nach der Eröffnung werden Quellenkönigin Nadine I. und eine ganze Reihe von Hoheiten aus der Region begrüßt. Dann folgen Vorstellungen und Darbietungen des Karnevalvereins „Die Fidelen Sandhasen“, Tennesse Walker gibt sich die Ehre ebenso wie Bäppi La Belle und die Tanzschule Bäppler Wolf sowie die Gronauer Kerbburschen, die mit Teilen aus ihrem Programm auf ihre Zeltkerb aufmerksam machen.

Am Sonntag startet das Finale des 200. Bad Vilbeler Marktes um 11 Uhr mit einem Country-Frühschoppen in der Festhalle und Auftritten der Linedance-Gruppe „Louisiana“. Die Fahrgeschäfte und Buden sind ab 12 Uhr geöffnet, ab 17 Uhr gibt es wieder Live-Musik in der Festhalle - dieses Mal mit den „Wandalitos“. Um 18 Uhr findet die große Freiverlosung von Ferienreisen statt, bevor um 22 Uhr das Ende des Jubiläumsmarktes mit einer Drohnen-Show eingeläutet wird. red