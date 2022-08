Kreativer Familientreff

Am kommenden Sonntag, 4. September, gibt es von 15.30 bis 17.30 Uhr wieder den kreativen Familientreff im Familienzentrum Quellenpark. Dies ist ein offenes Angebot und richtet sich an Kinder von vier bis zwölf Jahren und ihre Eltern. Es werden Themen wie „Hilfsbereitschaft“, „Zusammenarbeit“, „Toleranz“ und „Gerechtigkeit“ mittels szenischer Darstellung, Musik und Kunst sowie passenden kreativen Stationen gemeinsam erarbeitet, heißt es in der Einladung.

Auch gemeinsame Projekte zum Gestalten in der Nachbarschaft werden gefördert, zum Beispiel Müllsammelaktionen, ein Blumenbeet anlegen, Mitbürgern helfen und Ähnliches. Grundlage hierfür sind die gemeinschaftsfördernden Konzepte des Ruhi-Instituts.

Teil des Konzeptes ist es, interessierte Menschen aus der Nachbarschaft mit der Zeit in die Planung und Umsetzung der Treffen einzubinden. Idealerweise wird es dann allmählich von Familien und Jugendlichen aus dem Quellenpark umgesetzt, die aus verschiedenen Hintergründen kommen und die Bedürfnisse ihrer Nachbarschaft am besten einschätzen können. red