„Klare Ermutigung zum Leben“

Von: Patrick Eickhoff

Ralph Hönicke (Mitte) bringt als Lehrer John Keating frischen Wind in das Welton-Internat. sommer © Red

Heute ist öffentliche Generalprobe. Morgen feiert „Der Club der toten Dichter“ Premiere bei den Bad Vilbeler Burgfestspielen. Warum Schauspieler Ralph Hönicke den weltbekannten Film mit Robin Williams nicht zum Vorbild genommen hat und was das Ensemble so besonders macht, verraten die Verantwortlichen im Pressegespräch.

Der neue Englischlehrer John Keating bringt frischen Wind in das erzkonservative Welton-Internat und stellt durch seinen unkonventionellen Unterricht die althergebrachten Werte wie Tradition, Ehre, Disziplin und Leistung infrage, indem er mithilfe der Literatur die Schüler aufruft, selbstständig zu denken. Die Story vom „Club der toten Dichter“ ist weltbekannt, der Film preisgekrönt. Jetzt kommt das Plädoyer für die freie Entfaltung des Geistes und der Poesie in die Bad Vilbeler Wasserburg. Nach den Bad Hersfelder Festspielen ist das Stück jetzt in der Quellenstadt zu sehen. Die öffentliche Generalprobe ist heute, die feierliche Premiere zur offiziellen Eröffnung der Festspiele morgen. Regisseurin Milena Paulovics verspricht: „Ein wirklich besonderes Ensemble und eine spannende und bewegende Geschichte.“

Und auch wenn der Film mit Robin Williams vielen bekannt sei, sagt die Regisseurin deutlich: „Wir machen Theater. Das ist nicht vergleichbar.“ Man müsse mit ganz anderen Möglichkeiten arbeiten und experimentieren. So gebe es im Film eine bekannte Fußballszene. Im Stück ist daraus eine Basketballszene geworden. „Das ist aus der Gruppe heraus entstanden“, sagt Paulovics.

Die Regisseurin kommt aus dem Schwärmen über das Ensemble gar nicht mehr heraus. Das Sprechen über Szenen und Charaktere habe eine Eigendynamik entwickelt. „Wir haben viel gemeinsam entwickelt“, sagt sie. „Jeder hat seine Ideen mit eingebracht. Das macht es besonders.“

TERMINE Die öffentliche Generalprobe für den „Club der toten Dichter“ findet heute um 20.15 Uhr statt. Premiere ist morgen, ebenfalls um 20.15 Uhr. Alle weitere Spieltermine, Informationen sowie Restkarten fürs Eröffnungswochenende gibt es unter www.kultur-bad-vilbel.de. wpa

Die Rolle des Englischlehrers John Keating übernimmt Ralph Hönicke. Bei den Burgfestspielen debütierte er im vergangenen Jahr in „Die Therapie“ und „Das Abschiedsdinner“ - jeweils im Theaterkeller. Jetzt geht’s auf die große Bühne. Die Vorfreude ist groß. „Es ist eine tolle Bühne mit gutem Fokus. Ich habe richtig Lust.“ Den Film hat sich Hönicke, der aus zahlreichen Produktionen für Film und Fernsehen wie „SOKO Stuttgart“ oder „Tatort“ bekannt ist, zur Vorbereitung nicht angesehen. „Ich versuche ja nicht, Robin Williams zu imitieren.“ Man müsse eigene Wege gehen. „Das ist auch ein wichtiger Teil des Stückes“, sagt er. Denkmuster und Verhaltensweisen hinterfragen, Konflikte zu erleben, frei zu sein. „Keating macht seinen Schülern klar: Egal, wie sonderbar sie sind. Sie sind genau richtig.“

Besonders spannend sei dabei auch die Gruppendynamik einer Schulklasse, wie Regisseurin Paulovics verrät. Ausstatterin Pascale Arndtz ergänzt: „Jeder hat ein Verhältnis zur Schule im positiven wie negativen Fall.“ Für Hönicke geht es in dem Stück, das Ende der 1950er Jahre spielt, auch um die „Selbstermächtigung“. Es spiele keine Rolle, ob man Künstler oder Mechaniker ist. „Hauptsache man geht in seiner Rolle auf.“ Deshalb heiße es in dem Stück auch: „Sei in deinem Tun ein Gott.“

Milena Paulovics und Ralph Hönicke sind sich trotzdem einig, dass es nicht um Individualismus geht. „Egoismus gibt es genug“, sagt sie. „Es geht um den Einzelnen als Teil einer Gesellschaft“, ergänzt der Schauspieler. „Es ist eine ganz klare Ermutigung zum Leben.“ Dabei müsse man seine eigenen Wege gehen. Ein Satz ist für die Regisseurin dafür exemplarisch. Hönicke zitiert: „Im Wald boten sich mir zwei Wege dar und ich ging den, der weniger betreten war - und das war der große Unterschied.“

Ausstatterin Pascale Arndtz freut sich, dieses Gefühl auch auf der Bühne umzusetzen. „Die Burg bietet dafür tolle Möglichkeiten.“ Auch sie schwärmt vom Ensemble. „Sie spielen das einfach gut.“